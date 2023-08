Trucos de expertos para hidratar la piel y el cabello este verano

Estos son los secretos para mantener la piel y el cabello sanos a la vuelta de vacaciones.

Durante el verano, es crucial cuidar tanto el cabello como la piel, ya que ambos están expuestos a condiciones adversas como el sol, el calor y la humedad. Los expertos recomiendan seguir cuidando la piel y el cabello durante el verano debido a los desafíos ambientales a los que se enfrentan las personas durante esta temporada.

Es fundamental aplicar protector solar regularmente, usar sombreros y buscar sombra para proteger la piel de los dañinos rayos UV. Además, el calor y la humedad pueden provocar una mayor producción de grasa en la piel y el cuero cabelludo, lo que puede dar lugar a problemas como acné y cabello graso. Por otro lado, el agua salada del mar y el cloro de las piscinas pueden resecar tanto la piel como el cabello, dejándolos deshidratados y sin brillo. Es por ello que los expertos recomiendan no abandonar las rutinas de cuidado habituales y readaptarlas a las nuevas necesidades, utilizando productos específicos para hidratar y proteger la piel y el cabello y evitando el uso excesivo de herramientas de calor.

En cuanto al cuidado del rostro, además de utilizar protector solar con un alto factor de protección (SPF), se recomienda utilizar productos con aloe vera y ácido hialurónico, que hidratan y calman la piel después de la exposición al sol, y también poseen propiedades regeneradoras que ayudan a retener la humedad en la piel y prevenir la sequedad y la descamación.

El sérum Spotlight de ácido hialurónico y microalgas de Glowfilter hidrata en profundidad, reafirma la piel y tiene efecto antiedad. Además, proporciona efecto buena cara instantáneo mientras elimina los signos de estrés y fatiga gracias a su alto contenido en polisacáridos.

Gracias a su alta concentración en ácido hialurónico y microalgas purificadas, hidrata y reafirma la piel en profundidad y proporciona elasticidad y luminosidad. Los polisacáridos contribuyen a proporcionar un efecto radiante y descansado al instante. Este sérum actúa también como prebase de maquillaje para las ocasiones en las que se necesita lucir una piel más radiante y luminosa. Está formulada para todos los tipos de piel, edades y géneros.

Los expertos recomiendan incorporar dentro de la crema hidratante de verano fórmulas que contengan aloe vera. Gracias a sus propiedades refrescantes y calmantes, es ideal para aliviar las quemaduras solares y reducir la irritación causada por la exposición prolongada al sol. Además, su acción antiinflamatoria y cicatrizante promueve una rápida recuperación de la piel dañada, favoreciendo la regeneración celular y disminuyendo el enrojecimiento. Para ello, la crema Ultra Regenerating Tri-Peptide para rostro y cuello de la marca Ocean by Mar Saura es un producto excepcional diseñado para brindar una regeneración profunda de la piel. Esta crema formulada principalmente por aloe vera, péptidos avanzados y otros ingredientes de alta calidad como el ácido hialurónico y alga verde, ayudan a restaurar y revitalizar la piel del rostro y cuello.

Cuidarse por dentro es tan importante como hacerlo solo por fuera y es que eso es algo que se ve a simple vista. Los profesionales en dermatología recomiendan la ingesta de nutricosméticos, ya que contienen ingredientes como vitaminas, antioxidantes y nutrientes esenciales que ayudan a combatir el estrés oxidativo y proteger la piel desde el interior. Al ingerir estos suplementos, se proporciona al organismo las herramientas necesarias para fortalecer la piel y mantenerla saludable ante las agresiones externas. Ahora tan solo se necesita una gominola al día para combatir y conseguir una piel saludable, bella y radiante de forma rápida y eficaz. Radiant Skin, las gummies con colágeno de Chic&Love, contribuye a aclarar las manchas faciales, favorece la producción de colágeno y contribuye a la luminosidad y a la firmeza de la piel. Además, hidrata la piel por lo que actúa como relleno de las arrugas para una piel visiblemente más tersa.

Para el cuidado del cabello, los profesionales de peluquería recomiendan utilizar un producto todoterreno que repare, cuide y proteja. La bruma de tratamiento de Franck Provost fortalece el cabello gracias a su alta concentración en aminoácidos, L-arginina y ácido glutámico, nutre el cabello dañado sin apelmazar gracias a sus propiedades hidratantes y emolientes que retienen el agua y los nutrientes en el corazón de la fibra. Además, funciona como un protector del cabello frente a los radicales libres, los rayos ultravioletas y la contaminación funcionando como un potente antioxidante.

Si, además, se tiene una melena larga indomable que fácilmente se llena de nudos, el acondicionador Intense Hydrate Conditioner de REF Stockholm se convertirá en el aliado perfecto. Gracias a su fórmula elaborada con aceites botánicos, fortalece e hidrata mientras protege el color.

Para las más sibaritas, los profesionales de ENEA Clínica proponen realizar un tratamiento en cabina como el Hydrafacial, un procedimiento de rejuvenecimiento e hidratación no invasivo que desde la primera sesión combina exfoliación, limpieza e hidratación con unos efectos visibles y duraderos de entre 4 a 8 semanas.

El cuidado del cabello y la piel durante el verano es crucial para mantener la salud y belleza. Utilizar productos adecuados, como protectores solares capilares y corporales, y aprovechar los beneficios del aloe vera y otros ingredientes hidratantes, permitirá a las personas disfrutar de la temporada sin comprometer la salud y la apariencia del cabello y piel. No hay que olvidar seguir una rutina consistente de cuidado para lucir radiante y protegido durante todo el verano.