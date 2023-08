El vaso de cartón biodegradable, un producto sostenible de Vasomadrid

El packaging alimentario es sumamente importante para la protección adecuada de los alimentos, especialmente porque permite que estos últimos mantengan sus propiedades estables, evitando todo tipo de contaminación. En el mercado, existen distintos tipos de opciones de envases, los cuales varían tanto en materiales como tamaño, adaptándose a cada requerimiento en particular.

Una empresa especializada en el sector es Vasomadrid, la cual registra más de tres décadas importando y fabricando diversos tipos de artículos, con los mayores estándares de calidad.

Dicha firma destaca por su línea BioMadrid, con la que busca brindar soluciones sostenibles en eventos y negocios. Una de estas es el vaso de cartón biodegradable, que se adapta a distintos tipos de ámbitos.

Packaging ecofriendly La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas se enfoca en el cumplimiento efectivo de ciertos objetivos para garantizar un mundo más sostenible. En esa línea, Vasomadrid lanzó al mercado el packaging ecofriendly, que se erige como una opción perfecta para las personas que buscan reducir su huella ambiental.

Cabe destacar que existen diversas maneras de llevar a cabo esto último, desde el ahorro de energía, uso de energías renovables y acciones de reciclaje hasta la reducción del consumo de ciertos productos y utilización de transportes ecológicos. Además, la empresa ofrece productos elaborados con materiales respetuosos como cartón, caña de azúcar, bambú y madera. Un punto a tener en cuenta es que en ningún caso se deja de lado la calidad y el diseño, privilegiando el máximo confort y la alta satisfacción de los clientes al momento de adquirir vasos, platos y cubiertos.

Vaso de cartón biodegradable Una de las opciones que Vasomadrid ofrece al público dentro de la línea BioMadrid son los vasos de cartón biodegradables, que resultan sumamente útiles para diferentes sectores. Los mismos destacan por estar compuestos en un cien por ciento de cartón y cero por ciento plástico, por lo que resultan cien por ciento compostables y biodegradables. A eso se suma que son aptos para bebidas frías y calientes (hasta 80 °C), así como para el almacenamiento prolongado a temperatura ambiente.

Un punto a tener en cuenta es que la empresa cuenta con servicio de personalización y distintos estilos y tamaños que se ajustan a los requerimientos de bares, cafeterías, chiringuitos o negocios take away. Uno de los modelos destacados es el vaso cartón bio de 8oz. Ecológico, que tiene 8,5 cm de altura y 7,80 cm de diámetro. El mismo tiene un diseño apto para café y dispone de diferentes tapas para evitar derramamiento durante el traslado del alimento.

Calidad, efectividad y compromiso con los clientes son algunas de las cualidades que distinguen a Vasomadrid y la posicionan como una empresa de referente en materia de packaging de alimentos.