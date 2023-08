Ducto Limpio y la limpieza de ductos en casa

Limpiar ductos de aire acondicionado es un proceso que no se puede pasar por alto y que se debe hacer de forma regular para respirar un aire interior limpio en los hogares.

Quienes desconocen la función de los ductos deben saber que estos se encargan de distribuir el aire a lo largo de los espacios. Además, es vital tener conciencia que cuando no se higienizan van acumulando alérgenos como polvo, esporas de moho, ácaros, pelos de perro, entre muchos otros.

Dicha situación genera problemas de salud a las personas que habitan determinada área, pero, además de eso, puede llegar a afectar la eficiencia energética del sistema.

En ese sentido, quienes estén interesados en optar por una limpieza para sus ductos en República Dominicana pueden acudir a empresas como Ducto Limpio, la cual tiene una significativa trayectoria en el país.

¿Por qué es tan importante limpiar ductos de aire acondicionado? Limpiar ductos de aire acondicionado es algo que se debe tomar muy en serio. Y es que, cuando se obvia su mantenimiento, las personas pueden acarrear desde problemas de salud de leves hasta más severos, sobre todo aquellas que sufren patologías alérgicas o problemas respiratorios como asma, enfisemas, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), etc.

A su vez, los ductos con acumulación de suciedad impiden el buen funcionamiento del sistema de aire acondicionado. Esto es muy negativo, ya que puede traducirse en un mayor consumo energético y por ende, facturas de luz con cantidades muy elevadas. A la par, que un equipo no trabaje de forma eficiente trae como consecuencia una vida útil relativamente corta.

También hay que mencionar que cuando se tienen ductos limpios se evitan malos olores en el hogar y se previenen enfermedades virales como gripes o resfriados comunes.

Limpieza de ductos en casa con Ducto Limpio Quienes viven en República Dominicana y necesitan limpieza de ductos en su casa pueden apelar a la compañía Ducto Limpio, la cual destaca por su experiencia en el mercado de más de 16 años.

Es preciso destacar que, para higienizar los ductos, la compañía utiliza equipos de última generación para garantizar a los clientes los mejores resultados. Adicionalmente, hay que acotar que utiliza depuradores de aire con filtración HEPA, permitiendo una limpieza minuciosa y una pureza del aire ejemplar.

La empresa cuenta con la certificación de la NADCA (Asociación Nacional de Limpiadores de Conductos de Aire de Estados Unidos), lo que confirma su profesionalismo y cumplimiento con los más altos estándares de calidad.