Ático alquiler Barcelona amueblados, disponibles en la inmobiliaria Monika Rüsch

Vivir en un ático se ha convertido, en los últimos años, en una tendencia, ya que, en ciudades como Barcelona, ofrece grandes posibilidades de disfrutar de las magníficas vistas de un impresionante entorno urbano sin resignar privacidad ni intimidad.

Si bien por definición etimológica suele tratarse de un espacio ubicado en el último piso de una construcción, en términos inmobiliarios, el concepto no involucra solamente a una vivienda que esté ubicada en la planta superior de un inmueble, sino que también posea una terraza privada.

En este contexto, la inmobiliaria Monika Rüsch destaca con un lujoso abanico de áticos en alquiler de Barcelona que están completamente amueblados.

La atracción de vivir en un ático Muchos expertos inmobiliarios no dudan en afirmar que la residencia en un ático, ya sea de compra o de alquiler, es una de las mejores decisiones a la hora de decantarse por una vivienda en la Ciudad Condal debido a múltiples razones, entre ellas la tranquilidad y la comodidad esperable de un hogar.

Esta clase de inmuebles, debido a su ubicación en los pisos superiores de los edificios, permite experimentar, en primer lugar, una gran privacidad e intimidad. Uno de los aspectos más valorados por los adeptos a esta alternativa habitacional es la visión privilegiada, ya que permite contemplar – con el cielo de testigo como único “vecino” de arriba – el impactante horizonte catalán y su majestuoso porte urbano.

Asimismo, estas propiedades garantizan sacarle un máximo rédito a la luz natural por intermedio de sus extensas terrazas, grandes ventanales, la amplia distribución e inteligentes diseños que suelen tener. También, el hecho de no contar con vecinos en la parte superior, le confiere al propietario o inquilino una paz única y le evita lidiar con estos ruidos o aquellos provenientes del bullicio diario de la capital.

Estas razones, sumadas a la privacidad y a la altura que otorga al imaginario colectivo un cierto estatus, han revalorizado a estas viviendas en los últimos tiempos y hoy justifican a la tendencia en auge del arrendamiento.

Una extensa oferta de áticos en alquiler de Barcelona La agencia inmobiliaria Monika Rüsch dispone en la capital catalana de un amplio catálogo de áticos exclusivos ubicados en los pisos superiores de los edificios, adaptados a las preferencias y necesidades de los clientes.

El equipo de asesores multilingües de la firma ofrece espacios seguros y totalmente equipados con electrodomésticos, lujosos mobiliarios de diseño, conexión wifi, elementos arquitectónicos atractivos, amplitud de instalaciones e iluminación, más atributos de alto estándar como baños en suite, vistas al mar, terraza, jacuzzi, sauna, vestidores, plazas de parking y accesos tanto a jardines como piscinas.

A su vez, el servicio en algunos casos de arrendamiento abarca descuentos en gimnasios, bares, restaurantes, servicios de lavandería y de spa wellness.

Cabe destacar, que el abanico de propiedades se concentra en las mejores zonas de la Ciudad Condal como Vila Olímpica (Poblenou), Barrio Gótico, Pedralbes, El Raval, Dreta de l'Eixample (La Derecha del Ensanche), El Born, Vallvidrera, Sarrià y Turó Parc-Galvany, entre otras.

En definitiva, Monika Rüsch cuenta con una lista muy variada en precios y comodidades que les permite a sus clientes elegir el ático de alquiler más cómodo y adaptable a sus gustos.