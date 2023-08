Blockchain School for Management (BSM) y su máster fintech

Fintech o tecnología financiera es una nueva industria liderada por las empresas que utilizan la tecnología y digitalización para automatizar y potenciar los procesos financieros.

Entre estas empresas están las bancas online, mercados bursátiles y financiaciones colectivas que operan con transacciones, préstamos o créditos online, pagos digitales y negociación de divisas, entre otros. Debido a que el fintech es un sector moderno, innovador y útil cada vez surgen más oportunidades para los negocios y profesionales en el mismo. Por esta razón, la escuela especializada en tecnología blockchain Blockchain School for Management (BSM) ha incluido un máster fintech en su catálogo de formaciones.

Las ventajas del sector fintech como ecosistema moderno En los últimos años, la sociedad ha sufrido grandes cambios de hábitos debido al surgimiento de las nuevas tecnologías digitales. Por esta razón, las industrias tradicionales, incluidas las bancarias y financieras han tenido que realizar modificaciones en sus procesos para adaptarse a la sociedad moderna.

La fintech o tecnología financiera surge como una solución alternativa a la gestión financiera para empresas, teniendo como base las nuevas tecnologías. Esto implica el surgimiento de servicios clave como los préstamos y créditos online, banca móvil, compra y venta de criptomonedas, entre otros.

Entre las ventajas de este tipo de servicios y la digitalización de los procesos financieros se puede mencionar una mayor accesibilidad y rapidez en los tiempos de respuesta. De la misma forma, las tecnologías punteras de la industria fintech permiten un ahorro de tiempo y dinero significativo gracias a la automatización de actividades y la baja dependencia de los locales físicos. Como punto extra, este nuevo sector da lugar a la generación de nuevos modelos de negocio y servicios innovadores que integran inteligencia artificial, big data, blockchain, IOT y otras tecnologías de vanguardia.

Máster fintech para profesionales, una propuesta de BSM Blockchain School for Management ha creado un máster fintech que introduce a los estudiantes y profesionales en el estudio de la evolución de las finanzas. Este estudio implica comprender la banca tradicional y cómo funciona, así como la digitalización y automatización de sus procesos con las tecnologías avanzadas presentes en la industria fintech.

Asimismo, los profesores a cargo de este máster enseñan a sus alumnos la importancia de las finanzas descentralizadas y el blockchain como pilar clave para estas. Todo este estudio abarca un análisis profundo del ecosistema fintech y su importancia e impacto para el mercado financiero actual y la banca tradicional. Además, es importante mencionar que este máster también aborda el aprendizaje de las finanzas descentralizadas o DeFi a mayor profundidad, incluyendo diseño de aplicaciones y protocolos financieros de las mismas. De la misma forma, los docentes a cargo enseñan a los estudiantes todo lo relacionado con la tokenización y la fiscalidad de criptoactivos.

El máster fintech de Blockchain School for Management está dirigido a directivos, project managers, expertos IT, ingenieros y cualquier profesional interesado en esta nueva tecnología. Este máster está disponible en modalidad live streaming y online e incluye networking continuo, tutoría personal y recursos complementarios.