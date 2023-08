Misiones de marcaje de éxito de Movilmotors y Suzuki Marine en el Scientific Angler Tagging Tour; contribución a la investigación marina y la sostenibilidad

El Scientific Angler Tagging Tour ha alcanzado un hito significativo al cerrar dos emocionantes misiones en Barcelona y Santa Pola. Estas jornadas de marcaje, celebradas con éxito, con la colaboración de Movilmotors y Suzuki Marine han dejado una huella perdurable en la investigación marina y la promoción de la sostenibilidad en los océanos. Los esfuerzos conjuntos entre científicos y pescadores recreativos han demostrado ser una combinación poderosa en el avance de la ciencia y la conservación de los recursos marinos, obteniendo una gran cantidad de información sobre los animales que se encuentran en este ecosistema.

Una plataforma al servicio de la ciencia y la investigación Durante estas misiones de marcaje, pescadores recreativos y científicos de IFREMER se unieron para implantar con éxito 16 marcas electrónicas Pop Up en atunes de diferentes tamaños. Esta colaboración sin precedentes refuerza el compromiso de la comunidad pesquera con la investigación marina y la protección de los ecosistemas marinos.

Los resultados obtenidos en estas jornadas son de gran importancia para la investigación. Las marcas electrónicas Pop Up proporcionarán información crucial sobre el comportamiento migratorio y la distribución de las majestuosas criaturas marinas. Los datos recopilados serán compartidos por Suzuki Marine con organismos gubernamentales y la comunidad científica, enriqueciendo así las estrategias de conservación y sostenibilidad marina.

El éxito de estas misiones no se limita a la generación de datos científicos. El Scientific Angler Tagging Tour ha sido una plataforma para concienciar a la sociedad sobre la importancia de proteger nuestros océanos y la rica biodiversidad que albergan. Además, la iniciativa incluyó actividades de Plasticfishing para combatir la contaminación plástica en los océanos, un problema cada vez más apremiante.

La sinergia entre el conocimiento ancestral y la experiencia científica Con la celebración de estas dos exitosas jornadas, el Scientific Angler Tagging Tour se prepara para su tercera misión en el litoral mediterráneo. La expectativa es que esta próxima misión sea un evento verdaderamente colaborativo, reuniendo nuevamente a pescadores recreativos y científicos para seguir desentrañando los misterios de la vida marina y proteger nuestros océanos para las futuras generaciones.

La combinación del conocimiento ancestral de los pescadores recreativos con la experiencia científica y la fiabilidad y prestaciones de los fuerabordas Suzuki ha demostrado ser una fórmula poderosa para el avance de la investigación marina y la sostenibilidad. De hecho, gracias a esta jornada de marcaje, se podrán estudiar las rutas migratorias de los atunes, comprendiendo su comportamiento de acuerdo con diferentes características como su edad, sus movimientos y los patrones de migración, entre otras.

Por lo tanto, el Scientific Angler Tagging Tour ha dejado claro que la conservación marina es un esfuerzo colectivo, y todo el mundo puede contribuir a proteger sus océanos y sus tesoros marinos.