La compra de un vehículo de segunda mano es una excelente opción para quienes no disponen de un presupuesto suficiente como para adquirir un modelo nuevo y buscan una alternativa de desplazamiento más económica. Sin embargo, existen una serie de consejos y recomendaciones a tener en cuenta al momento de afrontar la adquisición de un coche usado a un propietario particular para evitar cualquier estafa, fraude o engaño.

En este contexto, Informes Mecánicos es una empresa especializada en la verificación del estado de coches de ocasión que asesora a sus clientes sobre el cambio de titularidad de un vehículo en la Dirección General de Tráfico (DGT).

Cambio de titularidad de un vehículo: todo lo que se debe saber En cualquier trámite de compraventa de coches de segunda mano, el cambio de nombre o titularidad ante la Dirección General de Tráfico de España es el paso más importante que debe ejecutar un comprador para que el vehículo sea de su propiedad.

El informe que emite el organismo autónomo del gobierno español con los vehículos matriculados asegura a quien va a adquirir un coche usado, evitar fraudes, estafas o engaños en la operación; corroborar la información que da el propietario en cuanto a correspondencia de kilometraje y reparaciones; visualizar la situación administrativa del automotor; comprobar que no tenga antecedentes de robos o siniestros y garantizar que todo lo establecido en la hoja de revisiones de la ITV sea correcto.

Realizar este trámite otorga al comprador un permiso de circulación que lo valida frente a la ley como el titular efectivo del coche. Al mismo tiempo, implica una tranquilidad para el vendedor de que la diligencia fue efectuada porque, hasta que no termine el proceso, para la DGT, cualquier multa o infracción deberá ser pagada por la persona que registra la propiedad.

Según señalan desde Informes Mecánicos, en los casos de compraventa entre particulares, es el adquirente u otra persona jurídica legalmente autorizada quien debe comenzar la diligencia de forma presencial en cualquier jefatura de tráfico o de manera electrónica con la solicitud online de transferencia.

El comprador debe presentar documento de identidad, una solicitud impresa de tipo oficial (rellenada y firmada por vendedor y comprador), la factura de compra del vehículo o contrato de compraventa y comprobantes del pago de tasa de trámite y de exención del ITP (en los casos que exista).

Un completo asesoramiento en la compra de coches de ocasión Informes Mecánicos dispone de más de un centenar de peritos mecánicos independientes, cualificados y con amplia experiencia en la peritación de vehículos con daños de carrocería, averías mecánicas o eléctricas. De modo, que su servicio no se reduce solo a la revisión de coches usados, sino que también procura asesorar de forma fiable a cada usuario acerca del vehículo de segunda mano más adaptable a sus necesidades y características. Ejecutan pruebas en carretera y una diagnosis electrónica para comprobar el estado real del vehículo y detectar posibles manipulaciones del kilometraje.

El reporte que emite Informes Mecánicos, en definitiva, permite a la persona tomar una decisión de compra más informada y segura.