Be Keeper: Más allá de la portería, forjando líderes en el fútbol cántabro

Con una apuesta audaz por el desarrollo deportivo en el norte de España, la Academia de porteros líder en Cantabria, Be Keeper, da un paso importante al abrir las puertas de su nueva sede BK World en Rada (Finca el Mazo). Este centro de porteros de primer nivel marca un hito en el fomento del talento juvenil en el mundo del fútbol, coincidiendo con la emocionante etapa final del Mundial femenino en la que España ha demostrado una vez más su talento bajo los tres palos En un emocionante contexto marcado por el avance de la selección española femenina en la Copa Mundial de la FIFA , Be Keeper, la Academia de porteros líder en Cantabria, anuncia con orgullo la inauguración de su sede en Rada, en las instalaciones de la Finca el Mazo. Con más de 35,000 metros cuadrados de innovación y aprendizaje, esta nueva ubicación se erige como un faro de oportunidades para la juventud del norte de España, especialmente ahora que la atención del país está puesta en la destreza y determinación de las porteras en el escenario mundial.

Este innovador centro, equipado con material de vanguardia, surge como una plataforma que aspira a fortalecer, incentivar y motivar a la próxima generación de porteros y porteras. Respaldados por un equipo de entrenadores altamente capacitados, los jóvenes talentos tendrán la oportunidad de perfeccionar sus habilidades en un ambiente diseñado estratégicamente para su crecimiento tanto en lo deportivo como en lo personal.

La filosofía de Be Keeper va más allá del campo, reconociendo el poder del deporte para inculcar valores y habilidades esenciales en los jóvenes. En consonancia con este enfoque, la academia no solo se dedica a la formación técnica y táctica, sino también al desarrollo del liderazgo, habilidades vitales para el trabajo en equipo, y especialmente relevantes en la posición de portero(a).

"Estamos entusiasmados por brindar a nuestros porteros y porteras una experiencia sin igual en unas instalaciones deportivas de primer nivel en la región", expresó Víctor Calle, el visionario fundador de Be Keeper. "Nuestra misión trasciende la formación de excelentes porteros, aspiramos a impactar positivamente en la comunidad, nutriendo el crecimiento del talento y contribuyendo al bienestar de Cantabria y de España en general".

La anticipada temporada de Be Keeper dará inicio en septiembre, en Rada (Finca el mazo) y en Santander. Desde este momento, las inscripciones están abiertas para todos aquellos jóvenes que deseen unirse a esta aventura. La academia invita a la comunidad a sumarse a este proyecto inspirador, donde se promueve el desarrollo del talento futbolístico y el bienestar de la juventud.