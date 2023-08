Una nueva encuesta de CyberGhost VPN desvela la urgente necesidad de más educación acerca de las realidades de la pornografía de venganza

Los datos de CyberGhost revelan una notable brecha de conocimiento acerca de la pornografía de venganza y de qué hacer en caso de caer víctima, y un 54% de los encuestados españoles afirmó no saber dónde buscar ayuda si se daba el caso Los nuevos datos de CyberGhost VPN, proveedor líder de seguridad y privacidad online, han puesto de manifiesto una significativa brecha de información acerca de la pornografía de venganza y qué hacer si se cae víctima de este crimen tan angustioso y que está en franco ascenso. CyberGhost VPN está solicitando unos mayores niveles de formación y conciencia acerca de la pornografía de venganza, para ayudar a evitar que ocurran los casos en primer lugar, y para empoderar a las víctimas para que soliciten apoyo.

Los encuestados ignoran cómo pedir ayuda

La encuesta de CyberGhost, ejecutada en una muestra de usuarios de internet de más de 18 años, se enfocó en comprender las actitudes y acciones que se toman acerca de la pornografía de venganza. La pornografía de venganza es la distribución de imágenes o vídeos sexualmente explícitos sin el consentimiento del individuo que en ellos aparece.

Más del 20% de los encuestados afirmaron conocer a alguien que había sido víctima de la pornografía de venganza, mientras que un 8% habían sido víctimas personalmente. Sorprendentemente, algunos encuestados comentaron que se habían topado con la pornografía de venganza durante su período de escolarización, no solo por parte de individuos con los cuales habían estado en una relación romántica, sino también como una estrategia deliberadamente empleada por compañeros suyos con propósitos de bullying o para causar vergüenza. En otros casos, el perpetrador no envió las imágenes explícitas, sino que usó la amenaza de hacerlo como método de coerción y control.

Las víctimas que reportaron su experiencia a las autoridades recibieron respuestas mixtas. Si bien algunas reportaron que lograron presentar cargos exitosamente contra sus acosadores, otras comentaron acerca de la tardanza de los procedimientos y una falta de información o apoyo.

A nivel mundial, el 62% de los encuestados respondieron que no sabrían que hacer si cayesen víctimas de la pornografía de venganza. En España, hubo una conciencia ligeramente mayor acerca de las acciones a tomar, pero sin embargo, el 54% de los encuestados comentaron que no sabrían exactamente qué hacer si cayesen víctimas de este tipo de actividad malintencionada.

La posición jurídica en España

La Agencia Española de Protección de Datos define la pornografía de venganza como el acto de publicar imágenes explícitas de otra persona, obtenidas tanto con consentimiento de la persona como sin este, además de la amenaza o uso del chantaje para divulgar fotografías, vídeos o grabaciones de sonido de un compañero sin el consentimiento de la persona. Ambas cosas se consideran modalidades de violencia de género.

Es preocupante el hecho de que un 36 % de los encuetados españoles no tuviesen conciencia de que la venganza es ilegal, a pesar de que la pornografía de venganza se puede reportar a las autoridades y acarrea multas y penas de prisión de hasta dos años.

La necesidad del cambio social

Si bien garantizar unas adecuadas disposiciones para encausar legalmente estos delitos es importantes, los hallazgos de la encuesta de CyberGhost VPN también demuestran una necesidad crítica de un mayor nivel de formación y apoyo para las víctimas de la pornografía de venganza.

Un vocero de CyberGhost VPN expresó:

"La falta de conciencia acerca de la ilegalidad de la pornografía de venganza y de cómo buscar justicia, si se es una víctima, es profundamente preocupante. Las disposiciones legales en esta área han progresado, ayudando a suministrar a las víctimas unos caminos más claros a través de los cuales solicitar justicia, pero hace falta hacer mucho más a nivel social para combatir el problema. Las iniciativas educativas que enfatizan la importancia del consenso, la privacidad digital y las consecuencias legales de los actos de pornografía de venganza pueden jugar un papel fundamental en ayudar a prevenirlo".



"En el mismo espíritu, dotar a las personas con los conocimientos necesarios para protegerse online, incluyendo cómo proteger su información personal, usar plataformas seguras y utilizar eficazmente las configuraciones de privacidad es vital para el fomento de un entorno digital más seguro para todos".



El alza en los crímenes de pornografía de venganza está impulsando a la conciencia sobre la privacidad digital

A pesar de que existe una falta de conciencia acerca de qué se debe hacer si se cae víctima de la pornografía de venganza, los resultados de la encuesta demostraron que las personas están prestando más atención a su privacidad online como resultado del auge en la pornografía de venganza y actividades malintencionadas similares. Más del 56% de los encuestados expresaron un aumento en su conciencia acerca de este tipo de crímenes los han vuelto más cautelosos acerca de la privacidad digital y de qué estaban dispuestos a compartir online.



Específicamente, casi un 47 % expresaron que se cuidaban de no compartir sus inicios de sesión con otros, incluyendo para redes sociales, almacenamiento en la nube y otras cuentas, y un 46 % expresaron que estaban restringiendo conscientemente cuánto compartían online. Otras medidas que la gente utilizaba para proteger su privacidad online comprendieron el uso de contraseñas seguras y únicas que actualizaban regularmente, usar aplicaciones de mensajería cifradas, asegurarse de cerrar sesión en cuentas de redes sociales y aplicaciones, y usar software de privacidad, incluyendo VPN y bloqueadores de anuncios.

Apoyo a las víctimas

A continuación indicamos los pasos recomendados para cualquiera que caiga víctima de la pornografía de venganza:

Recopilar evidencias: hay que tomar pantallazos de todas las páginas web o plataformas en donde se está compartiendo el contenido privado, incluyendo imágenes originales o manipuladas, las solicitudes de eliminación y cualquier comunicación con la persona responsable. Esta evidencia será útil para futuras acciones legales.

Solicitar la eliminación del contenido: contactar directamente a la web que aloja el contenido para solicitar la eliminación de este a la brevedad. Si bien las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter no son legalmente responsables por el contenido generado por los usuarios, típicamente tienen políticas acerca de la pornografía no consensuada. Hay que informar de los contenidos a las plataformas para que los bloqueen, y pedir también la eliminación de las imágenes de los resultados de motores de búsqueda como Google y Bing. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ofrece un formulario web para que las víctimas puedan solicitar la eliminación de contenidos delicados de páginas web o plataformas de redes sociales.

Conocer sus derechos legales: investigar las leyes en su jurisdicción relacionadas con la pornografía de venganza, difamación, infracción de derechos de autor e invasión de la privacidad. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, promulgada en 2022, introdujo unas penas más severas para violencia sexual digital en España, incluyendo sentencias de prisión de hasta 2 años para los perpetradores de pornografía de venganza.

Implicar a las autoridades: ya con la evidencia y los conocimientos legales, hay que ponerse en contacto con las autoridades o consultar a un abogado para solicitar asistencia jurídica para eliminar el contenido y llevar al perpetrador ante la ley.

Evaluar la posibilidad de contratar a un abogado: un abogado experto puede ayudar a ejecutar correctamente el proceso legal, protegiendo sus derechos e incrementando la probabilidad de lograr un resultado satisfactorio. Pueden ayudar a presentar los informes necesarios, obtener órdenes judiciales para eliminar los contenidos ilícitos y potencialmente entablar demandas penales o civiles contra el responsable.

Buscar apoyo emocional: lidiar con la pornografía no consensuada puede resultar traumático, así que es importante comunicarse para obtener el apoyo emocional necesario. Contactar a las líneas telefónicas o terapeutas especializados en traumas sexuales para obtener apoyo. Es muy necesario proporcionar más recursos de apoyo para este tipo de abuso sexual online. En España, la línea telefónica 016, que es operada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ofrece apoyo y consejo para todas las formas de violencia de género, incluyendo la pornografía de venganza. CyberGhost VPN tiene una larga trayectoria de reconocimiento como campeones de la privacidad en internet, y el Privacy Hub contiene útiles recursos educativos hacia diversos aspectos de la privacidad y la ciberseguridad. Cualquier persona que se sienta preocupada por la pornografía de venganza u otros tipos de acoso online puede visitar la web de la empresa para obtener consejo y ayuda.

Acerca de CyberGhost VPN

Fundada en 2011, CyberGhost VPN está dedicada a crear un futuro en que la privacidad online se convierta en un derecho humano fundamental. La plataforma de VPN de la empresa es una de las más confiables del mundo, que brinda una experiencia online segura y privada a millones de personas en el mundo entero. Una única suscripción cubre y protege hasta a 7 dispositivos a la vez, y su red superior de servidores de 10 Gbps brinda a los clientes unas excelentes velocidades y un ancho de banda ilimitado. Con una impresionante flota de servidores que abarca más de 90 países en 11 ubicaciones diferentes, CyberGhost es una opción popular para aquellos que buscan un proveedor de VPN fiable para streaming y videojuegos.

CyberGhost ha formado parte de Kape Technologies desde 2017. Para más información acerca de CyberGhost, se puede visitar www.cyberghostvpn.com.

Acerca de la encuesta

La encuesta de CyberGhost se ejecutó usando la plataforma Survey Monkey en junio de 2023, con una muestra global de 1055 personas en idiomas inglés, francés, alemán y español. El tamaño de la muestra incluyó a personas de entre 18 y 65 años. El 58% de los encuestados se identificaron como mujeres, el 40% como hombres y menos del 1% como no binarios y transgénero. La encuesta formuló preguntas relacionadas con las actitudes y conocimientos de las personas acerca del sexting y la pornografía de venganza.