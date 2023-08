PuntoSeguro explica los beneficios de optar por Plus Ultra Seguros

Plus Ultra Seguros es una compañía aseguradora originaria de Francia que, desde finales del siglo XIX, se ha esforzado en generar relaciones de cercanía y confianza con sus asegurados, para, de esta manera, fortalecer su actividad. Actualmente, la aseguradora tiene presencia en más de 13 países de Europa y es una de las compañías de seguros en Francia con mayor cantidad de pólizas adquiridas para la salvaguarda del hogar y de los vehículos particulares. PuntoSeguro es una de las empresas mediadoras que comercializan las pólizas de Plus Ultra Seguros en España y, por esta razón, se explica cuáles son los tipos de seguros que existen y cuáles son sus cubrimientos.

Plus Ultra Seguros en España Aunque esta compañía tiene presencia desde hace relativamente poco en España, a cierre de 2011 ya registraba un beneficio operativo de más de 43 millones de euros con un volumen de negocios de 930 millones. Plus Ultra Seguros, además, cuenta con 6.000 mediadores distribuidos en todo el territorio español y dirige sucursales, oficinas o aliados en diversos puntos del país. Dependiendo del valor y el tipo de póliza, una titulación puede cubrir el fallecimiento o invalidez permanente de los asegurados, ofreciendo a los beneficiarios doble o triple capital, sobre todo cuando se cobra el seguro por un accidente de circulación o estándar.

Las personas también pueden solicitar un anticipo de capital en caso de necesitar recursos extra para solventar tratamientos de enfermedades graves, recibiendo una atención integral que les permita garantizar su bienestar financiero en momentos difíciles. Por su parte, el Top Temporal Plus de Plus Ultra Seguros es una póliza que cubre una gran cantidad de riesgos de fallecimiento e invalidez permanente, la cual se calcula dependiendo de las prestaciones contratadas y el presupuesto de los asegurados, para que de esta manera las primas se adapten a las necesidades y capacidades de las personas.

Comparador de pólizas PuntoSeguro es un comparador de pólizas de última tecnología, capaz de encontrar el seguro más apropiado para cada cliente y, de esta manera, garantizar la salvaguarda de sus bienes y su bienestar, sin pagar grandes sumas de dinero. Esta compañía también ofrece planes de aseguramiento para hipotecas y coches, ofreciendo a sus clientes una atención integral que les permita encontrar en un solo lugar todos los paquetes de seguros que necesiten para su hogar, sus bienes y su propia vida.

Los interesados, solo deben acceder a la página web de PuntoSeguro y solicitar más información sobre las pólizas de Plus Ultra Seguros y los otros planes que tiene para ofrecer.