Prime Big Deal Days de Amazon; consejos clave para prepararse para el éxito

Ya ha sido anunciado a bombo y platillo que habrá un nuevo Prime Day en el mes de octubre. Se ha llamado Prime Big Deal Days y, aunque todavía no se han confirmado los días exactos del evento (el año pasado fue el 11 y 12 de octubre), sí se sabe que serán descuentos exclusivos para los usuarios Prime. Quienes todavía no sean Prime, están a tiempo para registrarse.

En Amazing, agencia de marketing en Amazon, saben bien que la preparación con tiempo para este tipo de eventos es fundamental para alcanzar el éxito. Gracias a su expertise y a su enfoque Amazon Centric, ofrecen 7 consejos clave para comenzar a afrontar el evento, aunque queden casi 2 meses para que se celebre.

7 consejos clave para el Prime Big Deal Days Aprender de experiencias pasadas Es importante reflexionar sobre el Prime Day de julio y evaluar tanto los aspectos positivos como los desafíos enfrentados. Analizar las estrategias que funcionaron bien y aquellas que no lograron el impacto deseado. Este análisis brindará una visión valiosa para afinar el enfoque en el próximo evento, ya que se repite en cuanto a tipología y desarrollo.

Analizar al detalle las acciones de retail y las campañas de publicidad Otra clave es examinar detenidamente qué acciones se llevaron a cabo y analizar si realmente consiguieron sus objetivos y, lo más importante, si se alcanzó la rentabilidad deseada:

En el caso de retail, hay que centrarse en el análisis de las promociones que se activaron, si se hizo con los productos adecuados y cuáles fueron los resultados por producto, tanto del catálogo que tuvo promoción como el que no activó oferta alguna. Además, se debe verificar si los cambios que se activaron en las fichas de detalle tuvieron su recompensa o no tuvieron incidencia positiva.

En el caso de publicidad, es fundamental asegurarse de revisar bien qué funcionó para capitalizarlo y para mejorar aquello que no tuvo el rendimiento deseado.

Definición de objetivos Antes del evento, las marcas tienen que establecer los objetivos que persiguen alcanzar en el evento. Considerando que, tras este evento, entrarán ya en el mes de noviembre, con el Black Friday a la vuelta de la esquina y en pleno periodo de compras de Navidad. Hay que tener en cuenta cómo el Prime Big Deal Days puede contribuir a las metas de ventas y visibilidad de estos últimos meses del año.

Gestión de promociones y productos Planificar con anticipación las ofertas y promociones que se desean implementar durante el Prime Big Deal Days es otro consejo. Identificar los productos estrella que se desea destacar y asegurarse de que las ofertas sean atractivas para los clientes. Mantener un equilibrio entre los descuentos y el margen de ganancia para garantizar la rentabilidad. Una recomendación al respecto es que, en dicha planificación de promociones, se incluya algún producto top ventas de la marca, ya que garantizará visibilidad y tráfico al producto y se podrá también aprovechar el efecto halo al resto del catálogo.

Preparación de producción y demanda Es fundamental realizar una estimación realista de la demanda que se espera durante el evento, para asegurarse de tener suficiente inventario disponible para satisfacer las necesidades de los clientes. Planificar la producción en consecuencia mantendrá un flujo constante de productos. Y hay que tener en cuenta que, en cuanto el evento finalice, habrá que enfrentarse al siguiente luego, por lo que es esencial no quedarse corto en la planificación de stock.

Envío y logística Si es posible, las marcas deben comenzar a enviar el inventario a los almacenes de Amazon con anticipación. Esto garantiza que los productos estén disponibles para los clientes a tiempo y poder aprovechar las semanas anteriores a que los productos cojan tracción.

Lanzamiento de nuevos productos Los eventos de esta tipología son estupendos para el lanzamiento de nuevos productos. Pero, eso sí, hay que lanzarlos unas semanas antes para que ya tengan cierto recorrido. Por ello, las marcas ya pueden apresurarse a darlos de alta y enviarlos a Amazon, si son seller FBA, o generar Born to Run (B2R), si son vendedores en formato Vendor, para no tener que esperar a que Amazon los solicite. Es necesario asegurarse de que los nuevos productos lleguen en óptimas condiciones y cuenten con fichas de producto completas, con las keywords relevantes, las imágenes adecuadas y con sus A+ activas.

En resumen, el éxito en el próximo Prime Big Deal Days se basa en la preparación meticulosa y en la adaptación de estrategias aprendidas de eventos pasados. Analizar el rendimiento previo, definir objetivos claros, gestionar promociones y productos de manera inteligente y mantener una logística eficiente son pasos esenciales para asegurarte de que la participación en el evento sea altamente exitosa. Además, contar con un partner estratégico como Amazing, que sabe cómo llevar a cabo el análisis, qué acciones hay que realizar y definir las estrategias tanto de publicidad como de retail y su posterior ejecución, es clave para alcanzar el éxito en el marketplace.