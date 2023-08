Protección total de marcas, patentes, dominios y propiedad intelectual en cualquier territorio y en internet con ISERN

Una patente ofrece la posibilidad de convertir una idea en ingresos. Es por esta razón que proteger jurídicamente las invenciones y promover aspectos relacionados con la propiedad intelectual resulta clave en la actualidad.

Desde ISERN se han enfocado en proporcionar un servicio integral a sus clientes para la protección de patentes en España. Esta firma ha destacado por el lanzamiento de un programa pro bono para el asesoramiento gratuito de emprendedores en este sector.

En una entrevista realizada a los representantes de la firma, es posible conocer en mayor detalle todo el procedimiento y tecnologías involucrados en su trabajo profesional.

¿Qué servicios específicos ofrece ISERN en términos de protección de patentes? ¿Cuáles son los pasos típicos que sigue un cliente para obtener una patente con vuestro asesoramiento?

En ISERN ofrecemos un paquete global de soluciones enfocadas a la protección de las patentes en cualquier ámbito territorial: búsqueda previa de patentes similares, redacción y presentación de solicitudes, proceso de examen, mantenimiento de patentes, defensa administrativa y judicial, licenciamiento o transferencias de patentes. Además, damos un valor añadido a través del Departamento de Consultoría Estratégica, capaz de realizar informes de competencia basados en la propiedad industrial e intelectual en cualquier país del mundo. Esto es vital para la expansión internacional de cualquier empresa.

Los pasos que siguen nuestros clientes empiezan con una consulta inicial. Además, ISERN destaca por ser una de las pocas firmas en España que ha lanzado un programa pro bono para ayudar a emprendedores y startups dando una hora de asesoramiento gratuito.

En la consulta inicial exponen su necesidad y trabajamos en darle la mejor solución personalizada. A continuación, para profundizar más en la patente y concretar los detalles, se firma un acuerdo de confidencialidad para que el cliente tenga la total tranquilidad de que su patente no será revelada ni hecha pública.

A continuación, se realiza la búsqueda de anteriores patentes para ver si podría haber algún problema en la tramitación, se redacta la patente a través de nuestros técnicos especializados en áreas específicas y se inician los trámites ante el organismo oficial que el cliente, con nuestro asesoramiento, decida. Si es una patente española, se actúa ante la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas); si se opta por una patente europea, actuamos ante la EPO (European Patent Office); en caso de buscar una protección internacional de la patente, se realiza a través de la WIPO (World Intellectual Property Office).

Una vez tramitada la solicitud, estamos pendientes de todos los procesos administrativos por los que pasa una patente: posibles objeciones, concesión, pago de anualidades y mantenimiento de la patente, etc. El cliente recibirá siempre información anticipada de cualquier acción que requiera su patente.

¿Qué aspecto distingue a ISERN de otras agencias de propiedad industrial e intelectual en España? ¿Cuál es vuestra propuesta de valor para los clientes que buscan proteger su innovación de manera eficaz?

ISERN Patentes y Marcas es una de las agencias españolas con mayor experiencia. En 2024 celebrará su centenario. Casi un siglo protegiendo y defendiendo patentes. Somos una agencia activa en los principales congresos de propiedad industrial e intelectual. Nos gusta ser, no solo motores de la propiedad industrial e intelectual en España, sino promotores del avance en la protección de estos derechos. Por eso, formamos parte de los comités que organizan los organismos oficiales. Además, estamos en constante evolución, desarrollando soluciones legaltech aplicadas a los derechos de propiedad industrial e intelectual para que nuestros clientes estén cada vez más y mejor protegidos. Además, somos una de las agencias españolas con mayor presencia en todo el país porque consideramos que la cercanía a nuestros clientes y regiones es fundamental a la hora de proteger sus activos. Por eso, contamos con 12 oficinas repartidas por España, incluidas las Islas Canarias.

Nuestra propuesta de valor es que somos capaces de dar una protección completa y global a nuestros clientes. Nuestro trabajo constante en crear soluciones tecnológicas para la protección de estos activos nos hace ser pioneros en servicios muy importantes hoy en día como: lucha contra las falsificaciones en internet, actuamos en los principales buscadores como Google, Bing, etc., defendemos a nuestros clientes ante copias en marketplaces como Amazon, Aliexpress u otros. Nuestros clientes pueden tener una protección total en cuanto a sus marcas, patentes y derechos de propiedad intelectual en cualquier territorio del mundo o en internet. Tenemos profesionales especializados en cada área, desde abogados a ingenieros, economistas y profesionales del marketing y branding, etc.

¿Qué tipo de tecnologías y herramientas de legaltech utilizáis para el enfoque de protección de patentes y marcas?

En ISERN Patentes y Marcas creamos nuestras propias tecnologías y herramientas legaltech para aumentar la protección de nuestros clientes, algo muy importante también luego ante posibles juicios o actuaciones en tribunales. Por eso, ISERN cuenta con cinco herramientas legaltech, desarrolladas y mantenidas por ISERN a través de los Departamentos de IT, Transformación Digital y Marketing.

Las principales herramientas legaltech que hemos lanzado en los últimos años y que seguimos evolucionando son:

POWER IP: se trata de una de las primeras aplicaciones business intelligence aplicadas a la propiedad industrial e intelectual. Somos capaces de dar a nuestros clientes un acceso a nuestra solución, donde podrán utilizar la business intelligence aplicada a su cartera de activos de propiedad industrial e intelectual. Esta es una gran herramienta para la gestión, mantenimiento y toma de decisiones del mercado de la propiedad industrial e intelectual.

Smart e-Proof: es una solución legaltech basada en blockchain para protección de pruebas de uso de marca, que tan importante son hoy en día para evitar acciones de nulidad y caducidad por falta de uso. Nuestros clientes disponen de una herramienta económica para proteger cualquier uso de su marca a través de nuestra alianza con Alastria, una de las redes blockchain más importantes de España donde participan las principales empresas tecnológicas del país. Además, con Smart e-Proof podrán proteger secretos empresariales para evitar el espionaje y, que en caso de robo de un secreto, se pueda demostrar que este era propiedad del cliente.

PatPay: esta solución persigue facilitar el proceso de pago de anualidades de expedientes a nuestros clientes. A través de la plataforma, envían un listado de expedientes a nuestro sistema, que le devuelve automáticamente el precio del mantenimiento de su cartera y solo necesitan un OK para que tramitemos y protejamos sus patentes. En ISERN somos conscientes del valor del tiempo de nuestros clientes y ese es el principal motivo por el que nace PatPay. No queremos que se pierda tiempo enviando correos electrónicos cruzados, con multitud de archivos adjuntos y presupuestos desestructurados. Con nuestro sistema, tendrán el mantenimiento de su cartera a un clic.

Vendopatente: se trata de uno de los primeros marketplace de patentes en España. Facilitamos de manera gratuita un escaparate de patentes para que puedan poner a la venta, ya sea para transferir una patente o licenciarla. Además, todo el proceso de compraventa estará supervisado por abogados especializados en transferencias y licenciamientos de patentes.

Domimark: es nuestro otro marketplace para marcas y nombres de dominio. Algunas empresas que no van a seguir con su actividad pueden poner a la venta su marca o dominio, aprovechando su reputación. El proceso se realiza con seguridad gracias a la presencia de nuestros abogados. También puede haber personas interesadas en la adquisición de alguna cartera disponible en Domimark. Muchas veces no hay por qué empezar los negocios desde cero y Domimark es una buena oportunidad para encontrar tu marca deseada, que ya está bien protegida para evitar problemas.

Además del registro de patentes, mencionáis la protección de marcas como uno de los enfoques principales. ¿Cómo ayudáis a los clientes a proteger y gestionar sus marcas de manera efectiva?

Ayudamos a los clientes desde la fase inicial, que consiste en realizar una búsqueda previa de marca para localizar las marcas que existen parecidas o similares y determinar si su marca tiene posibilidades de ser concedida o si se puede encontrar problemas de oposición.

Una vez que tenemos ese informe previo, le hacemos una redacción de productos y servicios para esa marca. Las marcas necesitan ser clasificadas en una clase, que es un sistema internacional (clases de Niza). Una vez dentro de la clase que protege sus servicios o productos, se realiza la redacción de estos para proteger de manera exhaustiva y personalizada sus servicios, evitando el uso de generalidades que pueden dar lugar a problemas en un futuro.

Con esto, ya podemos iniciar el trámite de registro en cualquier ámbito territorial (España, Unión Europea o internacional). También tenemos una red de asociados en todo el mundo para hacer registros directos en un país en concreto. El cliente será informado de cada fase del registro de su marca, si hay o no oposiciones, la concesión de la marca y los avisos de renovación que se suelen dar cada 10 años.

Es importante que los clientes tengan claro que registrar la marca no es como registrar un dominio. La marca debe contemplar los productos y servicios que queremos proteger, así como la clase correcta en la que vamos a registrarla. Esto evitará que, en un futuro, terceras empresas puedan efectuar una acción de nulidad contra nuestra marca por estar mal protegida. La marca es la identidad de una empresa y como tal creemos en que su protección es crucial para que tenga éxito en el mercado. Por último, nuestros especialistas en marketing y branding dan apoyo a los abogados y clientes para que la marca tenga la mayor calidad posible.

¿Cómo se asegura la empresa de estar al día con los cambios en la legislación y los requisitos para el registro de patentes y marcas?

Con el simple hecho de registrar la marca o la patente a través de ISERN, la empresa que ha contratado nuestros servicios ya puede estar tranquila porque nosotros le informaremos de todos los cambios legislativos y requisitos que vayan surgiendo. Tanto si afecta a sus actuales marcas como si afectan a nuevos registros que quieran realizar.

Queremos que nuestros clientes se dediquen a generar negocio en su sector o a investigar y crear innovación. Nosotros nos encargamos de toda la parte legal de la protección de sus activos para que estén totalmente tranquilos y protegidos. No obstante, cada cliente tiene asignado un abogado, que es el gestor de su cuenta, con el que podrá tener un trato directo, personalizado y preferencial para aclarar cualquier cuestión en cualquier momento. Incluso, si el Departamento de Marketing de nuestro cliente tiene dudas sobre una futura marca, puede contactar con su gestor en ISERN sin compromiso.

Además, ISERN tiene activa una newsletter bimestral llamada ImasD+i donde enviamos la información legal que puede interesar a nuestros clientes. Queremos recalcar que nuestro enfoque, en estas comunicaciones de e-mail, es totalmente informacional. Nuestro objetivo es transmitir la información que puede resultar útil a un cliente. Y, como es lógico, pueden indicarnos que no le informemos y solo tendrán que consultar directamente a su gestor ante cualquier duda.

¿Qué papel juega la investigación y el análisis en el proceso de registro de patentes y marcas en ISERN? ¿Cómo se garantiza la originalidad y viabilidad de las solicitudes presentadas?

En cuanto a las patentes, la investigación y el análisis en el proceso de registro, no es solo importante, sino que es vital. Una patente debe cumplir con tres premisas: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Por eso, es necesario hacer esta investigación previa para ver que se cumple con estos requisitos. Disponemos de las principales bases de datos de patentes en todo el mundo para asegurar la patentabilidad de una invención.

En cuanto a las marcas, realizamos un análisis previo de búsqueda de similitudes para garantizar que la marca no tenga problemas durante su registro como pueden ser: oposiciones de terceros, suspensos, denegaciones, etc. Al igual que con las patentes, en caso de encontrar similitudes, asesoraremos a los clientes en la mejor decisión que se puede tomar para mejorar la marca y que pueda ser registrada y concedida sin problema. En el caso de las patentes, buscamos alternativas de protección como pueden ser los modelos de utilidad o diseños industriales.

¿Podríais compartir algunos casos de éxito o proyectos destacados en los que ISERN haya trabajado para proteger las marcas de sus clientes?

La confidencialidad es una de nuestras principales características. Sería muy fácil decir nombres de marcas reconocidas que trabajan con ISERN, pero queremos garantizar esta confidencialidad y la confianza que en nosotros depositan los clientes. Somos muy transparentes al respecto, no queremos utilizar la marca de nuestros grandes clientes para generar negocio. Solo nombramos las marcas de nuestros clientes si estos nos autorizan. Nosotros trabajamos continuamente en la protección y defensa de las marcas de nuestros clientes para que terceros no se aprovechen de su reputación o éxito en internet o en cualquier canal comercial. Así que somos los primeros en dar ejemplo.

Lo que sí podemos indicar es que trabajamos con empresas del IBEX-35, con grandes compañías internacionales y somos los agentes y representantes de grandes compañías asiáticas y americanas en Europa.

Sin embargo, queremos destacar nuestro compromiso con los autónomos, las startups y las pymes españolas. Trabajamos constantemente en soluciones para ellos como hemos citado anteriormente. Nos diferenciamos ofreciendo asesoramiento pro bono gratuito para estos grupos porque creemos que todas las empresas y autónomos son fundamentales en el tejido empresarial y social de España.

En un mundo cada vez más digital, la ciberseguridad y la protección de la propiedad intelectual en línea son cruciales. ¿Cómo aborda ISERN estos desafíos en la actualidad?

Abordamos estos problemas desde dentro porque ofrecemos estas soluciones de lucha contra la falsificación y la piratería en internet. Además, vamos de la mano de los principales organismos oficiales y cooperamos con las policías y aduanas en Europa.

Nuestros nuevos desarrollos tecnológicos tienen un enfoque digital y basado en la seguridad de los activos digitales de nuestros clientes y de sus derechos de propiedad intelectual. Muchos ciberdelincuentes se aprovechan de la reputación de las marcas de pequeñas, medianas y grandes empresas en internet para estafar, vender falsificaciones, etc. Con nuestros servicios, estas compañías están mucho más seguras y protegidas, haciendo que aumente su negocio y evitando que pierdan dinero por culpa de la piratería. Tenemos acuerdos con los principales buscadores y marketplaces para desindexar y hacer que desaparezcan los perfiles falsos o tiendas piratas.

Y ahora estamos lanzando también algo novedoso en España, que es el sello de confianza de una marca. Así, los clientes y usuarios sabrán siempre que se encuentran ante el perfil, web o tienda oficial de la marca, así como de distribuidores oficiales de esta compañía. Por tanto, abordamos el problema aportando soluciones desde dentro y ayudando a que internet sea más seguro.

¿Cuál es la visión de ISERN para el futuro? ¿Tiene planes de expansión o nuevos servicios que esté considerando ofrecer?

Sin duda, nuestro próximo objetivo es celebrar nuestro centenario. Estamos preparando el lanzamiento de nuevos servicios con un enfoque tecnológico y nuevas herramientas que puedan ayudar al crecimiento empresarial de nuestros clientes. Seguiremos cooperando con las universidades y organismos públicos para promover la investigación, desarrollo e innovación, y poniéndonos en contacto con empresas para generar esa transferencia de tecnología tan necesaria.

Todas las novedades siempre estarán disponibles en la web ISERN.com, así como en nuestros canales de redes sociales. Allí también atenderemos cualquier consulta.

Pero nos gustaría recalcar algo muy importante para ISERN, que es su compromiso con la sociedad y la sostenibilidad. Dentro de la visión de futuro de ISERN, hay una parte muy importante en su ADN y es la Responsabilidad Social Corporativa.

Somos una empresa socialmente responsable. Suscribimos los diez principios del pacto mundial de las Naciones Unidas, pero también actuamos a nivel local cooperando con ONG y fundaciones sin ánimo de lucro para ayudarles en su acción social tan importante y necesaria. Creemos que un mundo más social y justo es mejor para todos. Las empresas somos una parte de la sociedad y, por tanto, debemos ser las primeras en dar ejemplo y trabajar en mejorarla.

La capacidad de mantenerse a la vanguardia en cuanto a innovación de sus servicios, incluyendo múltiples herramientas tecnológicas y la posibilidad de proporcionar asesoramiento personalizado a sus clientes durante todo el proceso, han permitido a ISERN consolidarse como una compañía de referencia para quienes buscan proteger sus patentes en territorio español, europeo e internacional.