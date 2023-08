Asesoramiento para comprar terreno en Asturias, de la mano de Property Buyers Asturias

La calidad de vida que ofrece la región de Asturias para vivir es muy envidiable. Los servicios, la gastronomía, la cultura y sobre todo su entorno natural, son aspectos que convierten a este territorio en el lugar ideal para empezar una nueva etapa.

Esta zona permite disfrutar tanto del mar como de la montaña y es conocida por el macizo montañoso de los Picos de Europa, donde se encuentran los famosos lagos de Covadonga y las Cangas de Onís.

Aquellos que se estén planteando comprar terreno en Asturias, ya sea para construir una vivienda o como una inversión a corto o largo plazo, pueden acudir a los servicios de un personal shopper inmobiliario como Property Buyers Asturias.

¿Por qué comprar un terreno en Asturias? Asturias es una comunidad de España con grandes ciudades, como su capital, Oviedo, pero también con muchas zonas rurales y pequeños pueblos con gran encanto como Llanes o Cudillero.

Si por algo destaca esta región es por la tranquilidad que ofrece, ya que al ser un territorio poco poblado, la paz está totalmente garantizada.

Además de playas y montañas espectaculares, tiene un patrimonio histórico increíble y una comunicación excelente. Al no estar masificado, los precios suelen ser asequibles, tanto en la vivienda, como en los gastos básicos.

Asesoramiento especializado en la zona de Asturias Para aquellos que se estén planteando comprar un terreno en Asturias, es importante que contacten con expertos que acompañen al interesado en todo el proceso.

En este sentido, Property Buyers Asturias es una de las mejores opciones, ya que, gracias a su trayectoria, su equipo se encarga de gestionar todo el proceso y valorar la viabilidad del proyecto.

A la hora de elegir el terreno, hay que considerar diferentes aspectos. Uno de ellos es saber diferenciar entre los tipos que existen según su finalidad: el suelo urbano, el suelo urbanizable y el suelo rústico o no urbanizable.

Por otro lado, es recomendable revisar la normativa de construcción, teniendo en cuenta la edificación y la ocupabilidad.

Visitar el terreno también es fundamental antes de proceder con la compra para conocer bien la zona y comprobar su orientación y pendiente. Por último, antes de proceder con cualquier trámite, es indispensable revisar que dicho terreno esté bien catastrado escriturado y registrado, no tenga ninguna deuda de sus propietarios y estar informado de si hay cualquier tipo de servidumbre, o cualquier otro vicio oculto, de los que existe muchos en los pueblos.

En ocasiones, hay propiedades en las zonas rurales, muy interesantes para comprar, pero por temas legales de documentación, o urbanísticos, no se pueden comprar.

Para llevar a cabo todas estas cuestiones, un servicio profesional es una de las mejores opciones. Trabajar con ellos permite ahorrar dinero y tiempo, así como evitar cualquier preocupación.

Los personal shoppers inmobiliarios se encargan de revisar toda la documentación y gestionar los trámites. Guían al comprador para que su experiencia sea lo más enriquecedora posible y trabajan al máximo para que este quede plenamente satisfecho. Implementan soluciones a medida, totalmente personalizadas que se adaptan a cada proyecto. Para ello, cuentan con la última tecnología del mercado y un equipo totalmente competente.

