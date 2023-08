Megacity facilita la vuelta al cole a todos sus clientes

Con el inicio del nuevo año escolar a la vuelta de la esquina, Megacity, la tienda online líder en material escolar, se complace en anunciar el lanzamiento de su esperada campaña "Vuelta al Cole 2023". Este año, no solo trae los productos más innovadores y de la mejor calidad al mercado, sino que también ofrece un valor añadido que les diferencia de la competencia Entendiendo que, para muchos padres y tutores, la tarea de comprar el material escolar barato puede ser abrumadora. ¿Cuál es el cuaderno más adecuado? ¿Qué tipo de lápices son los mejores para los más pequeños? ¿Es este el conjunto de geometría que realmente necesita? Para responder a todas estas dudas y más, Megacity presenta un servicio único de asesoramiento pre-venta y post-venta. Ya no estarás solo en este proceso; el equipo de expertos estará a la disposición de los clientes para guiarles en su compra, asegurando que obtengan exactamente lo que necesitan.

La atención personalizada no termina después de realizar la compra. Si el usuario se encuentra con cualquier duda o problema con los productos recibidos, el servicio post-venta está listo para ayudarle. A través de diversos canales, como teléfono, WhatsApp y email, Megacity ofrece soluciones rápidas y eficientes. Según Manuel Montaner Durán CEO de Megacity: "Valoramos la satisfacción del cliente por encima de todo y estamos comprometidos a proporcionar una experiencia de compra inigualable".

Como el ahorro es muy importante para afrontar la vuelta al cole, Megacity tiene una propuesta irresistible. Ya no es necesario hacer compras al por mayor para tener los precios de mayorista. Ahora, cada cliente es especial. Ya sea que compre un solo lápiz o una docena de cuadernos, se garantiza precios de mayorista en cada producto. Este compromiso refuerza la misión de ofrecer calidad y ahorro, asegurando que cada estudiante tenga lo mejor al inicio del año escolar sin afectar el bolsillo de los padres.

Megacity fue fundada en el año 1995, y a través de un proceso ágil, económico y con el respaldo de expertos, ha revolucionado la manera en que padres y profesores adquieren recursos educativos para sus hijos y alumnos, combinando calidad, innovación y un servicio al cliente excepcional.