La búsqueda de la belleza

Uno puede ser peluquero, médico, arquitecto, barrendero o cualquier otra cosa. Pero, en realidad, eso no es lo que somos. En mi opinión, somos lo que hacemos con lo que somos. Hay quien dice que es de la clase alta. Otros de la clase media. Y otros dicen ser de la clase baja. Mas, en mi opinión, no somos el resultado de una preparación, de una profesión ni del resultado de haber nacido en el seno de una familia más o menos acomodada. Opinió que somos lo que hacemos con las herramientas que la vida nos puso en las manos. Aunque suene totalitario, una profesión se puede ejercer de muchas maneras, pero solo hay una de hacerla bien. Para cortar el pelo existen muchas herramientas: está la tijera, la máquina, la máquina con el peine espátula, la navaja, etc. Hay gente que le gusta más la tijera que la máquina, otros que le gusta más la navaja, etc. Pero estará de acuerdo conmigo que de cualquier manera se puede hacer mal si no se pone lo que hay que poner. Independientemente del gusto del cliente, ese plus que se ha de poner es el deseo de crear belleza. Se podrá conseguir capturar o no esa belleza. Pero, en mi opinión, es en esa búsqueda de crear belleza lo que nos hace ser bellos. Es en la indiferencia de esta búsqueda, lo que nos hace ser feos...