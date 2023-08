​¿Qué nos está pasando?

El número de suicidios en España no deja de aumentar. En 2022 se quitaron la vida 4.097 personas, lo que supone un aumento del 2,3% respecto del año anterior, según los datos de un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Las cifras son terribles, particularmente entre los adolescentes y hombres de mediana edad.



Que, en este drama, con un duelo agravado, no respondamos mayoritariamente con el mantra de la autonomía y la libertad individual, como se hace alegremente en otros casos, es un buen síntoma moral. Sin embargo, no cabe duda de que las cifras de esta otra pandemia silenciosa nos interpelan duramente y deberían llevar a preguntarnos, con total sinceridad, qué es lo que nos está pasando.