​Educación. Presencia y compromiso

Decía Edith Stein que “educar es dar forma a un material para que alcance una hechura según su imagen”. ¿Qué significa dar forma? Lo que hacemos en la playa cuando construimos un castillo: coger la arena y moldearla. Un maestro no es un mero dinamizador de aula o un dispensador de información; es un artesano, aunque a veces fracase (¿o no se deshacen muchos castillos en la orilla del mar?). En la alfarería del profeta Jeremías no todas las vasijas salían bien y a la primera; algunas ofrecían resistencia, había que volver a moldearlas, requerían paciencia y constancia. Otras, imagino, se romperían. No es una paradoja trabajar en la escuela y ser consciente de que la obra no será muchas veces la esperada. Lo que sí resulta contradictorio es afanarse con la arcilla prescindiendo de destrezas o levantar un castillo sin ser consciente de que la arena es escurridiza y el viento, traicionero.



Me contaba un profesor que un alumno le preguntó a un colega si el hombre es bueno o es malo, y no le supo contestar. Si un educador no sabe responder a esta pregunta, si no conoce la naturaleza del material que tiene delante, debería dedicarse a otra cosa. La respuesta, según la tradición católica, es que la naturaleza humana es una naturaleza caída, pero que ha sido asumida por el Redentor y, por lo tanto, tiene la posibilidad de alcanzar la plenitud para la que ha sido creada. Así hay que decirlo a los niños y a los jóvenes: su barco no está hundido (como expuso Lutero, una afirmación, por cierto, gravísima, y que ha tenido unas consecuencias históricas y sociales de enorme magnitud), sino tocado. Deben saberlo para pertrecharse y bregar mar adentro con humildad y esperanza, aunque las condiciones climatológicas sean adversas.

En cuanto a la hechura de la que habla Stein, puede resultar confusa porque mucha gente ya no utiliza esta palabra, que los modistas refieren al corte para que la prenda se ajuste al cuerpo. Esto es fundamental: la hechura define el modelo. Si un educador entra en clase y no sabe qué quiere del alumno ni del proceso educativo hará actividades, pero no educará. Dará palos de ciego.