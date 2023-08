El torquemada de la ignorancia

En ocasiones nos autobautizamos con palabras que suenan bien, pero que ignoramos su significado. Y cuando nos preguntan, empezamos a divagar. Un día, alguien me dijo: "Sí, soy ateo. Pero solo porque no crea en tu Dios no quiere decir que no crea en nada. Creo en la compasión, amor, amabilidad, lógica y razón, igualdad, empatía, integridad, honestidad y sobre todas las cosas creo en mí".

Y yo le contesté que para no saber lo que es el bien, ya creía muchas cosas... Según la filosofía, el bien se guía por actos y pensamientos que se alineen a los conceptos más básicos de la moral y la ética. ¿Qué es la moral y la ética? Según Aristóteles, una acción buena es aquella que conduce al logro del bien del hombre o a su fin, es aquello a lo que todas las cosas tienden. De esta forma, Sócrates atribuía la existencia de la maldad a la ignorancia de las bondades del bien.

Para Platón, el bien proviene de la iluminación intelectual. Para Thomas Hobbes lo bueno es apetito o deseo humano es lo que él reconoce como bueno. Y el objeto de su odio y aversión lo cataloga como lo malo. Pero quedan sujetas a la subjetividad del que las emplee... Es notorio como cambian los conceptos dependiendo de la cultura, religión y el ambiente social donde se desarrollen, por lo que se hace evidente la importancia de conocer lo que es el bien y el mal en la filosofía para poder elaborar una percepción propia.

¿El bien no es algo tan simple, verdad? El conocimiento no me pertenece, fulanito, es patrimonio de la humanidad. Si quieres enfadarte con alguien por trasmitirte lo que aprendí, enójate con el conocimiento por su empecinamiento en quemar la ignorancia. El conocimiento es el Atila de la ignorancia, ¡ten cuidado con él!...