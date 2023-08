Antes la palabra que el sentimiento

En uno de sus épicos libros, José Antonio Marina decía que había una tribu en Nueva Zelanda que cuando se planteaba cualquier situación, todo el poblado iba al jefe para saber si se tenían que enfadar especialmente, mucho, llorar; si dar brincos de alegraría, con moderación o, simplemente, reír. En mi opinión, todavía estamos ahí: cuando se nos plantea cualquier situación, necesitamos un jefe (la ley) para que nos diga qué es lo que debemos sentir. De ahí que Marina se cuestionase qué era primero: si la palabra o el sentimiento. Unos dicen que la violencia no tiene género y otros aseguran que sí, que existe la Violencia de Género. Que ésta es la agresión aplicada por los hombres a las mujeres. Y bajo este paraguas se parapeta una serie de expiaciones exclusivas de esta denominación. En aquella tribu de Marina, por hallar una equivalencia, vendría a precipitarse bajo el rotulo “enfadarse especialmente”. En la tribu de Marina, lo que le está sucediendo a Daniel Sancho, por hallar otra correspondencia, se despeñaría bajo el encabezamiento de "enfadarse mucho”.

Aunque usted y yo sabemos, y espero que esto no trascienda, que la violencia no tiene apellidos y que la ley debería hacer tabla rasa para todos. De lo contrario, en la tribu de Nueva Zelanda, que es nuestro más fidedigno referente, lo hubiesen recogido hace siglos. De hecho, hace poco descuartizábamos a los bandoleros y dejábamos sus restos por los caminos, hasta que dijeron que eso no estaba bien... Y yo sospecho que era así porque no nos remitíamos a nuestro pasado indígena...