sandsiv+ es reconocida como Líder Tecnológico en el informe SPARK Matrix™ 2023 de Quadrant Knowledge Solutions

SANDSIV, la compañía líder en soluciones innovadoras empresariales para la Gestión de la Experiencia del Cliente (CXM) y Voz del Cliente (VoC), anuncia su reconocimiento como Líder Tecnológico en el prestigioso informe SPARK Matrix™ 2023 de Quadrant Knowledge Solutions para el mercado de Voz del Cliente (VoC). Este informe ofrece un análisis profundo y una clasificación de los principales proveedores de VoC de todo el mundo.

La evaluación de Quadrant Knowledge Solutions, que proporciona un análisis exhaustivo de la dinámica del mercado global de la Gestión de la Experiencia del Cliente, las principales tendencias, el panorama de proveedores y el posicionamiento competitivo, evalúa a 21 proveedores líderes de VoC en función de los criterios de Impacto en el Cliente y Excelencia Tecnológica.

El notable recorrido de SANDSIV para ser ´Strong Contenders´ en la SPARK Matrix™ de 2022 hasta emerger como proveedor líder en 2023 ejemplifica su firme dedicación a la innovación constante y su capacidad para ofrecer experiencias excepcionales a sus clientes y socios. Atribuyendo su liderazgo a su solución insignia de VOC y CXM, la plataforma sandsiv+, el SPARK Matrix™ afirma: "Con su interfaz intuitiva y sus conocimientos impulsados por IA, sandsiv+ ofrece a las empresas la posibilidad de transformar los comentarios de los clientes en inteligencia procesable." Esta inteligencia ayuda a las compañías y organizaciones a "mejorar la satisfacción del cliente, aumentar la lealtad y obtener una ventaja competitiva en el dinámico mercado en el que nos encontramos".

Asegurar la posición de líder en el informe SPARK Matrix™ 2023 es una muestra del amplio ecosistema de SANDSIV, su presencia mundial y sus avances innovadores en IA y tecnologías de vanguardia. Frank R. Warnsing, responsable de Ventas, Alianzas Estratégicas y Cofundador de SANDSIV, afirma: "Nuestra inclusión como líder en los informes SPARK Matrix™ 2023 consolida nuestro compromiso con la innovación global y nuestra continua búsqueda de la excelencia. A través de nuestras soluciones transformadoras de gestión de la experiencia del cliente, ofrecemos una visión profunda de forma sencilla y una facilidad de uso sin precedentes, lo que permite a las organizaciones revolucionar sus interacciones con los clientes con un rotundo éxito."

Preshit Parab, analista de CX en Quadrant Knowledge Solutions, añade: "Nuestra plataforma de voz del cliente sandsiv+, es una solución completa y avanzada que ayuda a los usuarios a consolidar los insights de diferentes fuentes eliminando los silos de datos y permitiendo el análisis multicanal, lo que da como resultado información más precisa y completa. Además, la arquitectura basada en la nube de ´inquilino único´ de SANDSIV transforma la gestión de la experiencia del cliente de la organización al facilitar la flexibilidad, la escalabilidad y la accesibilidad. SANDSIV, con su sólido ecosistema de socios, sus sólidas medidas de seguridad, su propuesta de valor para el cliente y su visión completa y hoja de ruta, se ha posicionado como líder en la SPARK Matrix: Voice of the Customer, Q3, 2023".

Acerca de Quadrant Knowledge Solutions Quadrant Knowledge Solutions es una empresa global de asesoramiento y consultoría centrada en ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de transformación empresarial mediante servicios de asesoramiento estratégico empresarial y de crecimiento. La evaluación de Quadrant Knowledge Solutions evalúa rigurosamente a los principales proveedores a través de evaluaciones de laboratorio, cuestionarios, demostraciones y conversaciones con referencias de clientes para calibrar las cualificaciones de los productos.

Acerca de SANDSIV SANDSIV es un proveedor de software suizo ubicado en Technopark Zurich, el principal centro tecnológico de Suiza. En España, cuenta con sede en Valencia desde 2022, ubicación que responde a la visión global de la compañía para ampliar su presencia europea, posicionándose para dar un mayor soporte a los clientes actuales y futuros en el mercado español. SANDSIV, ha conseguido, por segundo año consecutivo, la Medalla de Oro en el informe más reciente de ´2023 Voice of the Customer (VoC) Software Data Quadrant report´, por parte de SoftwareReviews, que se encarga de recopilar y analizar las revisiones más detalladas sobre software empresarial de usuarios reales para brindar una visión detallada de los productos y proveedores. SANDSIV ha construido su reputación ofreciendo su solución empresarial de voz del cliente de última generación “sandsiv+” a equipos avanzados de CX en organizaciones líderes en toda EMEA y en sectores tan diversos como telecomunicaciones, servicios financieros, servicios públicos, comercio minorista y transporte.

Acerca de sandsiv+ sandsiv+ captura, analiza, integra, mejora y mide la experiencia del cliente. Presentada en 2014, la solución CX de próxima generación armoniza los datos de cualquier canal directo o indirecto y genera datos inferidos utilizando inteligencia artificial. Sus características analíticas se basan en tecnologías de inteligencia artificial avanzadas, incluido el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y el aprendizaje automático profundo, lo que permite una producción cada vez menos supervisada de conocimientos procesables más rápidos y precisos, y permite a las organizaciones actuar con capacidad de respuesta y planificar de manera inteligente. La solución admite complejas integraciones, personalizaciones y configuraciones.