Gradual Homes, alternativas a las hipotecas por encima del 90%

Cuando el incremento de los tipos y las exigencias de los bancos impiden obtener una hipoteca, existen alternativas financieras capaces de proveer la vivienda anhelada. Una de estas opciones es el alquiler con derecho a compra que ofrece Gradual Homes, una empresa que permite iniciar la compra de pisos, de un valor de entre 100 mil y 400 mil euros, con ubicación en Madrid capital y zonas adyacentes, para estrenar o de segunda mano. El mecanismo que promueve la compañía es una de las alternativas a las hipotecas por encima del 90 %, que combina la flexibilidad de un alquiler con el ahorro para financiar la vivienda.

Negociación de fácil acceso Al elegir la propuesta de alquiler con derecho a compra de Gradual Homes, el cliente no tendrá que renunciar a su ritmo de vida y podrá comprar la vivienda poco a poco. Al ser una empresa perteneciente al Grupo Prynconsa, una de las constructoras y promotoras más prestigiosas de España, Gradual cuenta gran experiencia en el mercado inmobiliario realizando operaciones de alquiler con derecho a compra.

El proceso de alquiler con derecho a compra se inicia cuando la persona, cuyos ingresos mensuales superen los 1.500 euros, elige la vivienda que desea adquirir de acuerdo con las características que plantea Gradual Homes. Seguidamente, la compañía negociará con los propietarios y solo exigirá al futuro inquilino un aporte equivalente al 5 % del coste total de la vivienda, ya que será la empresa, quien compre la vivienda por él. De esta manera, el interesado en comprar pagará un alquiler a Gradual Homes por una cantidad de la que se destinará el 30% como ahorro para la futura compra, que deberá hacerla en un período máximo de 7 años.

La cantidad inicial y el descuento del 30 % del alquiler para ahorro, permitirán que en unos años, el inquilino cuente con el capital suficiente para que le sea aprobada una hipoteca tradicional, siempre con el acompañamiento administrativo de Gradual Homes.

Solo ventajas Entre las múltiples ventajas de este tipo de alternativas a las hipotecas por encima del 90%, destaca el hecho de que Gradual Homes garantiza un alquiler justo, sin sorpresas ni alzas imprevistas. Asimismo, el precio de la vivienda estará fijado desde el primer momento de la negociación, de manera que el inquilino conocerá la cifra que debe reunir para iniciar el proceso de compra, después de un mínimo de tres años de estar alquilado.

Otro beneficio de gestionar la vivienda con esta empresa es que el arrendatario disfrutará plenamente de la propiedad como si ya la hubiese pagado, con libertad de pintarla, hacer pequeñas reformas y cambiar aspectos de la decoración.

Cuando un particular ha encontrado la vivienda de sus sueños y no cuenta con suficiente liquidez para pedir una hipoteca, el equipo de Gradual Homes se encargará de comprar la propiedad y alquilarla con un plan a medida de esa persona.