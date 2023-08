La importancia de fidelizar talentos digitales y la necesidad de digitalización de las empresas

La tecnología avanza y, con ella, lo hace también el mercado laboral. La llegada de la Inteligencia Artificial ha supuesto un antes y un después en el mundo de las empresas y, según los expertos, en el contexto actual, cada vez es más complicado encontrar perfiles que se adapten a las necesidades de las compañías, que necesitan digitalizarse a la misma y vertiginosa velocidad que lo hace la sociedad.

Conseguir que los empleados desarrollen largas carreras profesionales dentro de las compañías es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas. Ya no se trata solo de captar talento, sino de retener el talento.

En este contexto, Marta Sánchez, CEO & Company Hunter en Candee, consultora de talento especializada en perfiles digitales, asegura en una charla organizada por Business Insiders que la flexibilidad es la clave para la fidelización.

La alta rotación afecta a las metas de crecimiento El problema para la retención de talento es serio y está comprometiendo las metas de crecimiento de las organizaciones. El estudio La Evolución del Rol del Director Financiero (CFO): una mirada a su agenda en el 2022, elaborado por PWC, pone en evidencia el gran reto al que se están enfrentando las compañías. En él, 9 de cada 10 ejecutivos afirman que su compañía tiene una alta rotación de talento.

Además, 8 de cada 10 consultados admitió que esta situación estaba afectando a las metas de su empresa. El fenómeno es protagonizado principalmente por talentos jóvenes pertenecientes a la llamada generación millennial (personas nacidas entre los años 1981 y 1993) que, de acuerdo con un estudio elaborado por Infocif, se va de las empresas si sus trabajos no compaginan con sus proyectos personales. En este sentido, la flexibilidad de la que habla Sánchez es la clave.

La clave para retener al talento digital: la flexibilidad La realidad está cambiando y, en el contexto actual, los candidatos son los que eligen dónde quieren trabajar. Ahora son las compañías las que salen al mercado a ser elegidas para los perfiles más demandados. Por eso, es fundamental entender qué es lo que están buscando estos perfiles que exigen cada vez más flexibilidad y modelos de trabajo híbridos.

Si bien encontrar talento digital no es una tarea sencilla, retenerlo es aún más complicado. Esta tendencia, que se está agudizando con el paso del tiempo, está suponiendo todo un reto para los responsables de Recursos Humanos. Por eso, desde Candee, insisten en que para la retención del talento hay 3 pilares básicos que se deben tener muy presentes: beneficios, clima laboral y proyecto. "Con un buen equilibrio entre los tres ya tienes mucho hecho. Cada vez se valoran más cuestiones como la transparencia o la empatía. La gente ya no quiere ser un muñeco de paja. La gente quiere tener impacto. Que siempre exista un reto, un aprendizaje", afirma Marta Sánchez.