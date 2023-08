​​Radiografía del armario ideal para bodas, bautizos y comuniones

De los clásicos estampados a los colores que mejor sientan en verano, así son las prendas en las que se debería invertir para la temporada BBC.

En plena oleada de eventos o lo que es lo mismo, inmersos ya en la conocida época BBC, es decir, bodas, bautizos y comuniones, la idea de qué ponerse es lo único que ronda la cabeza a las personas. Y es que no se puede negar que tener este tipo de eventos conlleva tiempo, no solo para acudir o desplazarse si es necesario durante un fin de semana, sino también tiempo para encontrar el look perfecto.

Hay numerosos factores a tener en cuenta a la hora de elegir el estilismo, desde el tipo de celebración, el lugar de la misma o la relación que se tenga con las personas que hayan invitado. Es cierto que los límites de la moda y el protocolo se han ido difundiendo cada vez más de modo que sencillamente se debe acudir con aquello con lo que una persona se sienta mejor y respete su personalidad y gustos.

Si se es de las personas que todavía no ha encontrado look para su próximo evento, aquí se va a encontrar una ayuda porque se dispone de las prendas que no solo se convierten en la invitada mejor vestida, sino que además se presentan como opciones perfectas para un fondo de armario tanto para la temporada BBC como para cualquier otro evento que se tenga en un momento dado. Esto es algo que también se deberían plantear las personas a la hora de elegir el look, ya que de nada sirve invertir en una prenda que va a pasar literalmente al fondo del armario.

Si las royals repiten estilismo, ¿por qué las demás no?

Existen muchas firmas españolas que tienen las prendas perfectas para la temporada BBC que, además, se convertirán en un fondo de armario favorito. Patrones, colores y estampados que favorecen a todo el mundo y son imprescindibles para las bodas, bautizos y comuniones de este año.

Explosión de flores Las flores son el estampado atemporal por excelencia. Es ideal para utilizarlo en cualquier momento del año y por cualquier tipo de invitada, ya sea de lo más clásica, que utilizará estampados muy sencillos con pendientes de flores que eleven el look como los de Joyas Antiguas Sardinero, o la más extravagante, que combinará flores y colores llamativos como los últimos diseños de Juan Vidal.

Lo que sí que no puede faltar en esta temporada de eventos, sea el tipo de invitada que sea, son unas alpargatas con las que bailar toda la noche. Los últimos modelos de la firma española Vidorreta apuestan por el monocolor con cintas estampadas en flores que serán una opción perfecta.

Brillo asegurado Nunca brillar fue tan fácil y es que los colores metalizados están muy en tendencia, y ya se está viendo esta supertendencia en los mejores eventos. Llevar complementos metalizados en el pelo, como los diseños de You Are The Princess, es una muy buena opción para darle un toque especial al outfit. Aunque si se es de las que prefiere llevar un complemento más vistoso, los nuevos bolsos de Mustang serán una opción ideal.

Para las más extravagantes y que apuestan por el streetwear, también hay opciones. La colección cápsula metalizada de Celia B, combina a la perfección con las nuevas sneakers de Diadora. Ambas firmas permiten brillar y bailar toda la noche.

A todo color El color ha inundado los armarios durante estas últimas temporadas y parece que ha llegado para quedarse. Ya no es solo un aliado perfecto en verano, sino que ahora también lo es en invierno y las invitadas perfectas lo saben. Los vestidos rojos son una de las mejores apuestas para formar un buen fondo de armario y el modelo Moani de Koahari con vuelo en la falda es una opción increíble que además, combinado con alpargatas monocolor en colores vivos como las de Gaimo, hacen un look perfecto para una invitada de día.

También hay opciones para las invitadas más clásicas que prefieren los looks de dos piezas, y la apuesta de Hortensia Maeso, con trajes de chaqueta en colores vivos es la elección idónea. Además, para las que solo quieran resaltar los accesorios, todos los diseños de Lausett o de Joys, son una opción perfecta.