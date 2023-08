Disfrutar de un brunch home made en Barcelona con The Benedict

Actualmente, existen distintos modelos de producción de alimentos en negocios de restauración. Uno de los más sanos y nutritivos es el home made. En estos casos, los alimentos se preparan siguiendo métodos caseros y evitando prácticas como la reutilización de aceites, que es común en el fast food. En líneas generales, la cocina casera trabaja con cantidades razonables, ingredientes de calidad y métodos de cocción saludables.

Siguiendo estos principios, The Benedict ofrece la posibilidad de ordenar un brunch con distintos platos que cuentan con ingredientes frescos y sabrosos. Este local se encuentra, desde hace 10 años, en el corazón del barrio gótico de Barcelona y se ha establecido como uno de los mejores espacios para ordenar un brunch en esta ciudad.

The Benedict ofrece platos de brunch home made La oferta de brunch de este restaurante destaca por su originalidad y por integrar productos frescos que se importan desde Reino Unido y Estados Unidos o se consiguen en las cercanías de Barcelona. Por ejemplo, para crear los distintos platos que integran la carta de este local se emplean huevos frescos que provienen de una granja en Calaf. A su vez, las frutas y verduras que se usan en The Benedict se compran en el mercado de la Boquería.

A la hora de escoger un plato de la amplia oferta que presenta este restaurante, destacan los Eggs Benedict. Estas preparaciones llevan english muffin importado y se pueden pedir 7 versiones distintas. Algunas de ellas, como los Eggs Benedict Barcelona y los Riojanos, son de creación propia. Además, para acompañar, es posible pedir los tomates verdes fritos home made con queso feta, guacamole fresco y mermelada de fresa.

The Benedict también cuenta con una amplia oferta de hamburguesas gourmet elaboradas con carne del mercado local y pan artesanal. Además, este restaurante dispone de distintos postres caseros.

The Benedict ofrece un espacio con decoración vintage y aire acogedor Este local cuenta con dos ambientes distintos. Uno de ellos es el bar, donde se pueden disfrutar distintos cocktails y cervezas. A su vez, el salón ha sido diseñado siguiendo el estilo victoriano y cuenta con detalles únicos que permiten transportarse a otra época. Ambos espacios son requeridos por un público local, nacional e internacional.

Otra de las ventajas de este local es que abre todos los días, incluyendo los festivos. Además, por la calidad de sus platos y la atención que brinda su equipo de profesionales, The Benedict ha obtenido el certificado de excelencia de la plataforma TripAdvisor. Por otra parte, en Google cuenta con más de 2.500 reseñas y una puntuación de 4,4 sobre 5 estrellas.

