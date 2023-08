Bidaidea advierte sobre las consecuencias económicas y de reputación para una marca si sufre un ciberataque

Cuando una empresa, negocio o institución no está debidamente ciberprotegida, ocurrirán problemas de todo tipo que mermarán su capacidad productiva y su credibilidad. Desde Madrid, el equipo de profesionales en ciberseguridad de la empresa Bidaidea advierten sobre las consecuencias económicas y de reputación para una marca si sufre un ciberataque.

Daños a la infraestructura administrativa y de producción, además de perjuicios a terceros son, de manera general, las situaciones que se presentarán al tener fisuras de seguridad en los procesos digitalizados, muchos de ellos irreversibles. Por tanto, la mejor decisión de una compañía es contar con expertos como los de esta consultora.

Pérdidas de todo tipo

Tiempo, dinero y reputación están en riesgo cuando no se cuenta con procedimientos digitales blindados ante la gran diversidad de ataques informáticos ciberataques que, además, evolucionan a la par de las innovaciones tecnológicas para cumplir sus objetivos de dañar, robar información y alterar contenidos.

El bloqueo de los sistemas detiene la producción de las empresas para ocasionar pérdidas económicas graves. Asimismo, los ciberdelincuentes podrían secuestrar datos y pedir rescates por devolverlos.

Los clientes y proveedores se verán igualmente perjudicados con los ciberataques, ya que podría filtrarse información personal, financiera y de cualquier tipo que se encuentre registrada. En este sentido, contar con empresas como Bidaidea para la protección de extremo a extremo de toda la información y los procedimientos automatizados, es prioritaria ante las implicaciones legales que tiene para una marca el hecho de no proteger la privacidad de su público.

La reputación de una empresa víctima de estas acciones malintencionadas también se verá afectada a largo plazo, debido a la pérdida de credibilidad que se genera después de un ciberataque. Igualmente, esta es uno de los activos más importantes de cualquier marca, porque es ahí donde se sustenta la confianza y, como sucede en otros ámbitos de la vida, una vez rota, es muy difícil recuperarla.

“Diseñar un futuro ciberseguro”. Esta frase resume la visión de Bidaidea como referente en ciberseguridad e inteligencia en España, Portugal y América, donde cuenta con subdelegaciones en Brasil, Colombia,

Perú, México y Estados Unidos. Premisas como la formación continua de sus trabajadores y la inversión en investigación, fomentan y favorecen la anticipación ante amenazas existentes o posibles.

Una de sus mejores formas de acompañamiento es la que se inicia con un análisis de la vulnerabilidad de la empresa, basado en normativas internacionales como la ISO27001, para establecer su nivel de madurez tecnológica, conocido como Análisis GAP. Ya que, tras este primer análisis, los expertos de Bidaidea en ciberseguridad e inteligencia podrán trazar el mejor plan de acción para la protección de extremo a extremo de la información y los sistemas de la organización.

Autónomos, pequeñas, medianas y grandes empresas encontrarán en Bidaidea una buena aliada para proteger sus sistemas debido a que la personalización y adaptación de cada uno de sus servicios es lo que marca el éxito de estos.

Así, Bidaidea asegura un futuro ciberseguro para sus clientes con el fin de que ellos solo tengan que preocuparse por el crecimiento.