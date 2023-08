Wifinity conecta a 550.000 usuarios de camping y un millón de dispositivos con las soluciones de Cambium Networks

Cambium Networks (NASDAQ: CMBM), proveedor líder mundial de soluciones de red, ha anunciado que Wifinity alcanzó los 550.000 registros de cuentas únicas y más de 1 millón de dispositivos utilizando la infraestructura inalámbrica fija de Cambium Networks con un importante operador de parques de vacaciones en el Reino Unido. Wifinity diseñó, instaló y opera una red que conecta caravanas en 66 de sus parques de vacaciones del Reino Unido "Los parques de vacaciones tienen que ofrecer experiencias excepcionales a los usuarios", indica Kendal Stacey, Director de Parques y Hospitalidad de Wifinity. "Nuestra solución de conectividad "Direct to Van" aprovecha la infraestructura inalámbrica fija de Cambium Networks. Y ha tenido un gran impacto entre los usuarios".

Según un estudio reciente realizado en el sector, el 53% de los encuestados afirmó que disponer de un Wi-Fi fiable es vital a la hora de elegir un parque de vacaciones, y el 42% pagaría más para asegurarse de que lo tiene. Además, el 45% no reservaría un parque de vacaciones si los comentarios indican que la conexión Wi-Fi es deficiente.

Este nuevo sistema utilizado en los parques de sustituye a una antigua red de malla Wi-Fi exterior que simplemente no podía seguir el ritmo de la necesidad de servicios de streaming y múltiples dispositivos por familia. El buffering y la conectividad inconsistente causaban frustración y aumentaban las críticas negativas. La nueva solución de Wifinity utiliza la tecnología inalámbrica fija multi-gigabit cnWave™ 60 GHz mmWave de Cambium Networks que se puede configurar en enlaces punto a punto, distribución punto a multipunto y arquitecturas de malla distribuida para soportar una infraestructura fiable para puntos de acceso Wi-Fi en las caravanas y en todo el complejo. La solución en los 66 parques está supervisada y gestionada de forma centralizada por Wifinity a través del sistema de gestión en la nube cnMaestro™ de Cambium Networks.

Lo que esto significa para los veraneantes:

Acceso a Internet de alta velocidad: Proporciona un backhaul fiable de conectividad Wi-Fi para que todos los usuarios puedan utilizar sus dispositivos personales, como gadgets IoT, smartphones, tabletas y televisores inteligentes.

Servicios de streaming de vídeo y entretenimiento: Garantiza la transmisión ininterrumpida de películas, programas de televisión y otros contenidos en televisores inteligentes, smartphones, etc.

Servicios de voz y videoconferencia: Permite a los huéspedes realizar llamadas de voz y vídeo a través de Internet utilizando sus dispositivos personales.

Supervisión y gestión de la red: Proporciona información y control en tiempo real sobre el rendimiento, el uso y la seguridad de la red a su centro de operaciones de red (NOC).

"ONE Network de Cambium facilita a los integradores como Wifinity la construcción de la red exacta que necesitan", señala Dan McCarthy, Region Sales Manager, Cambium Networks. "Al simplificar las operaciones con una red segura y convergente de múltiples tecnologías e implementar la automatización inteligente en toda la red, es fácil para los integradores, las empresas y los proveedores de servicios ofrecer experiencias digitales consistentemente predecibles".

Wifinity es un proveedor de servicios de Internet gestionado en el Reino Unido que presta servicio a múltiples sectores, entre los que se incluyen defensa, viviendas de varios inquilinos, alojamiento para estudiantes y algunos de los principales actores del sector de los parques de vacaciones.