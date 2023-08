Venta privada del Ron Sister Isles, la joya caribeña que cautivará los sentidos

Preparado con esmero y complejidad por Marqués de la Concordia Family of Wines, este ron se destaca por utilizar melazas de primera calidad de las Islas Británicas del Caribe. Su historia única y fascinante se remonta a Hacienda Zorita, donde el famoso explorador Cristóbal Colón se hospedó en 1486 y aseguró el apoyo financiero para su trascendental viaje al Nuevo Mundo.

El Ron Sister Isles, que es la joya de la compañía de Marqués de la Concordia, tiene la peculiaridad de tener un triple añejamiento. La meticulosa elaboración del Ron Sister Isles involucra una selección cuidadosa de los mejores destilados a partir de materias primas superiores, lo que lo convierte en un espirituoso realmente excepcional. Pero lo que realmente lo distingue es su proceso de envejecimiento, realizado en barricas de roble francés y americano previamente utilizadas para madurar los vinos premium de Marqués de la Concordia Family of Wines, lo que le confiere un carácter encantador al producto final.

El viaje del Ron Sister Isles comienza en las idílicas costas del Caribe británico, donde los mejores destilados se mezclan y se dejan reposar en este paraíso durante 6 años, siempre en barricas ex-bourbon, absorbiendo la esencia de la belleza tropical circundante. Tras esta etapa inicial de envejecimiento, el ron emprende un viaje transatlántico único hacia el prestigioso Valle del Duero, donde recibe su refinamiento final en las mismas barricas de roble utilizadas para madurar los vinos más exclusivos de la bodega por un máximo de 4 años y, por último, 5 años de reposo en Botas de Brandy en Montilla, Córdoba (España), elevando su sabor y complejidad a alturas inigualables.

Bodeboca, destacada plataforma de venta online de vino y destilados en España, es el lugar ideal para adquirir el Ron Sister Isles. Con una selección especial de toda la gama Ron Sister Isles, Bodeboca es un auténtico paraíso para los conocedores más exigentes.

Podrán inspirarse en productos recomendados por el equipo de Bodeboca y aprovechar promociones atractivas y descuentos en packs seleccionados para ahorrar en sus compras.

Venta privada en Bodeboca de Ron Sister Isles Los interesados pueden aprovechar la venta privada que ofrece Bodeboca durante quince días de duración, con más de 2 millones de miembros satisfechos y numerosos premios y reseñas positivas. Registrarse para recibir ofertas exclusivas y promociones por correo electrónico es gratuito. Con un altísimo índice de satisfacción entre clientes en su sector y una web segura e intuitiva.

En resumen, el Ron Sister Isles es una verdadera encarnación de la armoniosa unión entre el Caribe británico y España, un espíritu que encapsula la historia, la artesanía y la alegría de la indulgencia en cada exquisito sorbo. No hay que esperar más para deleitarse con esta experiencia única. Se puede descubrir el Ron Sister Isles en Bodeboca, para sumergirse en una travesía de sabor y elegancia que despertará los sentidos y transportará a las mágicas tierras del Caribe. Con él, los compradores brindarán por la vida y por las experiencias inolvidables.