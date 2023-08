HIC Summit analizará en Ibiza las nuevas tendencias del turismo: más consciencia y experiencias auténticas

Los perros formados mediante Método Arcón son los más eficaces del mundo en búsqueda, detección y salvamento (también respecto a los instrumentos artificiales), habiendo sido constatado oficialmente por principales instituciones intervinientes de numerosos países, que son los únicos que logran (incluso frente a situaciones extremadamente adversas) valores óptimos relativos a los aspectos incidentes respecto a las operaciones de búsqueda y detección para salvamento Los perros formados mediante Método Arcón son los más eficaces del mundo en búsqueda, detección y salvamento (también respecto a los instrumentos artificiales), habiendo sido constatado oficialmente por principales instituciones intervinientes de numerosos países (en cientos de simulacros oficiales e intervenciones reales) que son los únicos que logran (incluso frente a situaciones extremadamente adversas) valores 10 (en Escala Parámetros Incidentes de cero a diez) relativos a todos los aspectos esencialmente incidentes respecto a las operaciones de búsqueda y detección para salvamento: Autonomía psíquica útil Motivación específica (respecto a extrema durabilidad temporal y adversidad) Concentración específica sostenida respecto a extrema durabilidad temporal y adversidad (nula visibilidad, sonidos estrepitosos ininterrumpidos, etc.) Inhibición, neutralización sensorial de estímulos potencialmente interferentes Activación e interacción de datos específicos almacenados memorísticamente Rendimiento perceptivo olfativo (captación, discriminación…) Umbral mínimo de percepción olfativa Rapidez y precisión en la detección específica Estrategias de búsqueda El Método Arcón está acreditado, certificado por diversas instituciones como destacado avance científico y legado trascendental en bien de la humanidad, habiendo sido galardonado junto a su creador, por las Naciones Unidas, Gobiernos, Universidades, Centro de Investigación, Sociedades Científicas, Fuerzas Armadas, Cuerpos de Bomberos, Cuerpos de Policías, Cruz Roja, Protección Civil, etc., al haber incrementado la preservación y el salvamento de vidas humanas, animales y vegetales en el mundo (frente a desastres naturales y antrópicos, explosivos, minas antipersonales, biodetección, evitación de plagas animales o vegetales, etc.), y consecuentemente los principales Centros oficiales de Formación en Búsqueda y Detección Canina de Latinoamérica (CEAC de Gendarmería de Chile, Batallón Canino Policía Militar Brasilia, ESFE 9 del Ejército de Ecuador, ECEC de Policía Nacional Civil de Guatemala, ESGAC de Policía Nacional de Colombia, etc.) han optado responsablemente por la formación, aplicación, y acreditación como Centros Internacionales de Formación y Homologación Método Arcón CIFHMA. Logré tras doce arduos años de investigación e innovación, crear el Método Arcón, para lo cual necesité conocer, observar, continuada experimentación de campo, analizar…conductualmente en profundidad y con gran matización, por ejemplos, las dinámicas de reactividad, interacción… relativas a procesos cognitivos en el perro, como la concentración, memorización o percepción olfativa, tan desconocidas aún por el ser humano, para poder intervenir, crear las innovadoras técnicas, cuya aplicación optimizarían por fin la efectividad en la especie canina respecto a las operaciones de búsqueda y detección para salvamento (superando, de forma oficialmente constatada, el nivel de eficacia del sistema tradicional canino y el de los instrumentos artificiales más avanzados), considerado por innumerables expertos oficiales de diversos países, como el avance científico relativo a búsqueda y detección canina para salvamento más importante de la historia.