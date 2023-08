Excelencia académica, los estudiantes del Metropolitan School of Panama logran sobresalientes en IBDP

Los estudiantes del Metropolitan School of Panama han demostrado una vez más su excelencia académica, al obtener resultados sobresalientes en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP, por sus siglas en inglés). Con un puntaje promedio de 32.5 puntos, el 60% de sus estudiantes superaron el promedio mundial de 30.2 puntos y un graduado destacado obtuvo 43 puntos, lo que es motivo de orgullo para toda la comunidad educativa del MET.

El IBDP es un programa riguroso y desafiante que prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real y los prepara para el éxito en la educación superior y en su futura carrera profesional. El programa se enfoca en el desarrollo de habilidades críticas como la investigación, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración, y fomenta en los estudiantes un compromiso activo con su comunidad y el mundo en general.

El IBDP es conocido por su enfoque en la educación global, la promoción del aprendizaje activo y el fomento de actitudes como la curiosidad, la indagación y la comprensión intercultural. Los estudiantes deben completar una serie de requisitos, incluyendo la realización de investigaciones independientes, participación en actividades creativas y de servicio comunitario, y aprobar exámenes finales para obtener el Diploma del Bachillerato Internacional.

Este programa es altamente reconocido en todo el mundo y a menudo es considerado como una preparación sólida para la educación universitaria. Sin embargo, debido a su rigurosidad y demanda de compromiso, no es el camino adecuado para todos los estudiantes. Aquellos que buscan un enfoque más tradicional en su educación pueden optar por otras alternativas de programas de bachillerato.

Los resultados de los estudiantes del Metropolitan School of Panama son una prueba de su dedicación y arduo trabajo en el programa. El IBDP no solo se enfoca en el conocimiento académico, sino que también se enfoca en el desarrollo personal y la formación de ciudadanos globales conscientes. Los estudiantes de la institución han demostrado que están preparados para enfrentar los desafíos del mundo y contribuir positivamente a la sociedad.

Además, estos resultados no hubieran sido posibles sin el apoyo y dedicación de los profesores y personal educativo. Ellos trabajan arduamente para proporcionar a los estudiantes una educación de alta calidad, ayudándolos a alcanzar su máximo potencial y prepararlos para enfrentar el futuro.

Metropolitan School of Panama es una de las escuelas internacionales con mejor desempeño en Panamá, con una calidad académica reconocida globalmente, y forman parte de la familia de Nord Anglia Education, una de las organizaciones de escuelas líder del mundo.