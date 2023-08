APE Grupo recibe el certificado Residuo Cero tras reciclar el 99,7% de sus desechos

La firma cerámica reduce a mínimos los residuos peligrosos y sólo suponen el 0,03% del total de restos generados en 2022 APE Grupo, la principal comercializadora cerámica en Europa, ha reafirmado su destacado compromiso ambiental al recibir el prestigioso certificado Residuo Cero otorgado por SGS, líder mundial en inspección, verificación, ensayos y certificación. Este reconocimiento enaltece la dedicación de la firma azulejera en la gestión sostenible de sus procesos productivos y la minimización de su huella de residuos.

Durante 2022, APE Grupo ha demostrado un manejo ejemplar de sus residuos, con un total de 859,65 toneladas generadas, de las cuales únicamente 0,22 toneladas (0,03%) correspondieron a residuos peligrosos. El compromiso de la empresa castellonense con la protección ambiental se refleja en los portentosos números: 856,87 toneladas, es decir, el 99,68% del total de residuos generados, fueron reciclados, mientras que 0,22 toneladas (0,03%) se sometieron a valorización. Únicamente 2,56 toneladas (0,3%) fueron eliminadas, directamente a vertedero.

En este sentido, José Miguel Pellicer, CEO de APE Grupo, ha destacado la responsabilidad de la firma azulejera con su entorno "a través de una filosofía de diseño para la sostenibilidad: productos bien diseñados hechos para durar mucho tiempo. Nuestros productos son el resultado de nuestra cultura, mentalidad y filosofía basada prioritariamente en la innovación, la calidad y en la preocupación por un entorno sostenible. Contamos con los medios técnicos, humanos y económicos a nuestro alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar la actividad industrial y para garantizar la seguridad de los trabajadores y del entorno social".

No en vano, el certificado Residuo Cero no es más que una muestra del firme compromiso de APE Grupo con la protección del medioambiente. La compañía ha implementado una serie de iniciativas y programas que refuerzan su responsabilidad en este ámbito, como la instalación de placas solares en sus oficinas de Castellón y su centro logístico de Onda para generar 150.000 kw/h anuales y evitar 36,8 toneladas de CO2.

Entre sus logros notables se incluyen la obtención en 2019 del certificado BREEAM de sostenibilidad para su edificio de oficinas en Castellón, un testimonio tangible de su deber con la construcción sostenible y ecoamigable.

Además, APE Grupo demuestra su apoyo a la lucha global contra el cambio climático al participar anualmente en la iniciativa 'La Hora del Planeta', donde apaga las luces de sus instalaciones como gesto simbólico de solidaridad con la causa. La compañía también ha obtenido la certificación ISO 14001 de gestión medioambiental, reafirmando sus procesos y prácticas alineadas con los más altos estándares internacionales de cuidado ambiental, y cuenta con la Declaración Ambiental de Producto (DAP) en sus colecciones de gres porcelánico, verificada por el Instituto de Tecnología de la Construcción (ITEC) y que tiene validez hasta el año 2025.

La empresa azulejera también destaca en su labor social, organizando actividades de voluntariado corporativo para la limpieza de playas locales. Esta participación comunitaria reafirma su posición como un agente de cambio que no sólo se enfoca en la excelencia comercial, sino también en la contribución positiva a la sociedad y al entorno.