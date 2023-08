Cardamomo, un hotel con encanto, pet-friendly y firme defensor de la oferta km 0 en la Sierra Norte de Guadalajara

Su propietario, Antonio Escribano, adoptó la marca de identidad comarcal de ADEL Sierra Norte desde su mismo lanzamiento, utiliza, en todo aquello que le es posible, productos y servicios locales, además de recomendar, tejiendo una red rural en la Sierra Norte, a otros profesionales del ocio y la restauración de la comarca El concepto de Hotel Cardamomo, localizado en la pedanía seguntina de Carabias, es el de un lugar con encanto al que los clientes llegan para desconectar, sintiéndose como en su propia casa.

La tarjeta de presentación con la que se encuentra el viajero que allí llega, no puede ser mejor. La Iglesia de San Salvador, que aparece justo a continuación de la señal con el nombre del pueblo, es uno de los más bellos ejemplos del Románico Rural de Guadalajara. Sorprende por la estilizada belleza de sus arcos. Parece construida para ser admirada desde lo alto.

Unos cientos de metros más allá, está el hotel. Construido sobre una casa rural reformada, original del siglo XIX, y recostado sobre la misma colina que la Iglesia, deja ver el valle del río Salado, y con él, buena parte del área de la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial. El Hotel fue construido en 2008 precisamente para permitir a sus clientes disfrutar de las maravillosas y cambiantes panorámicas, que mezclan el paisaje, inalterado durante siglos, con los edificios y pequeños pueblos que lo salpican.

Cardamomo fue una idea de Pilar Calleja y Fernando Mateos, dos pioneros del turismo rural que ya habían puesto en pie otros proyectos similares, de hotelitos con encanto.

Su actual propietario, Antonio Escribano, comenzó a trabajar con ellos desde su apertura. Y se enamoró tanto de la idea y del lugar, que se quedó con ella. De eso hace ya 11 años.

Antonio tiene la libertad por bandera. Le gusta hablar con los clientes, escuchar sus sugerencias y ponerlas en práctica. "A cada uno de ellos le ofrecemos siempre lo mejor de nosotros, de nuestra casa y de la comarca, para lo que contamos con el apoyo de otros excelentes profesionales que hay en la Sierra Norte de Guadalajara", afirma Antonio.

Hotel Cardamomo tiene 13 confortables habitaciones repartidas en tres plantas. Todas ellas están diseñadas con materiales de calidad donde predominan las sedas y los terciopelos. Dos de ellas, las superiores, son suites abuhardilladas. El ambiente, como las vistas, es especial, sugerente.

Dentro del Hotel está el restaurante Ciro y Lola, abierto también a público no alojado. Las vistas al valle del gran salón son un ingrediente más de una cocina cuidada pero sencilla, elaborada con producto local. "Somos partidarios del producto de kilómetro 0. Apoyamos a los proveedores locales, y nos sentimos apoyados por ellos", sigue Antonio.

Pero no son estos los únicos lugares con encanto de este hotel. Cardamomo ofrece una amplia zona de jardín con piscina exterior. El jardín, sobre la base de lo que fue un antiguo lavadero, aporta la calma del silencio y del paisaje a quienes se acercan a disfrutar de él. Y, tan importante como las vistas, son los olores, empezando por el tan peculiar y característico de la higuera, a los que se superponen los cambiantes del campo seguntino. La piscina, ajardinada y con vistas al mismo paisaje, es ideal para relajarse y disfrutar del único sonido que se escucha en Carabias, el de la naturaleza.

Con todos estos atractivos, el lugar favorito de los clientes, cambia con la época del año. "En invierno, los clientes disfrutan en el comedor, con su chimenea, y también con el gran salón de la planta baja, ambos con vistas al Valle del Salado. En primavera y otoño, el favorito, es el jardín. Y en verano, la piscina con vistas", explica Antonio.

Lo que siempre reconforta por igual a los clientes del Hotel es el entorno. Cerca están las salinas de La Olmeda, las de Imón, el Ayuntamiento de Sigüenza ha creado rutas de senderismo y ciclistas por el Valle del Salado, están los encantos de la Ruta del Románico Rural de Guadalajara, de la que Carabias es parada obligada, la ciudad Sigüenza y la villa de Atienza "y un montón de pueblecitos donde te puedes perder y encontrar auténticas joyas", continúa Escribano.

El Hotel tiene, además, otra particularidad. La página travelguau.com le concedió en FITUR 2023 el premio a mejor alojamiento Pet Friendly 2022. "Las mascotas son súper bienvenidas en el restaurante y en el resto de las zonas del hotel. Estamos encantados de recibirlos y tenerlos como huéspedes en esta modalidad de turismo, para la que, desgraciadamente, no hay mucha oferta. Lo hemos sufrido en nuestras carnes, y por eso apostamos por darles total libertad a las mascotas, para que no se tengan que quedar encerradas en la habitación. Las recibimos con sus chuches y snacks, porque sabemos que para nuestros clientes, también son familia", señala.

Identidad Comarcal

Antonio colabora con el Grupo de Acción Local ADEL Sierra Norte en todo aquello que organiza, y además adoptó, desde el primer momento, la marca de identidad comarcal. "Hemos apoyado desde el principio la iniciativa de la marca, y lo seguiremos haciendo. Todos unidos, sumamos fuerzas. Nos mejoramos y complementamos unos a otros", señala. Antonio recomienda siempre otros establecimientos y ofertas el ocio, e incluso de la hostelería y restauración de la comarca. "Contamos con productos de una gran calidad, pero también con grandes profesionales en diferentes áreas del sector servicios en toda la comarca de la Sierra Norte. Estamos convencidos del valor y del recorrido futuro de la marca que nos une", termina.