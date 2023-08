Las nuevas experiencias de Disney Cruise Line a bordo de Disney Magic

Las nuevas experiencias incluyen un nuevo espectáculo interactivo, un bar musical inspirado en Soul y mejoras en los camarotes de la categoría Concierge.

Desde las mágicas montañas de Colombia hasta las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York, los coloridos mundos de dos de las películas más exitosas de Disney: Encanto de Walt Disney Animation Studios y Soul de Disney y Pixar, han cobrado vida por primera vez en alta mar con el debut de nuevas experiencias familiares a bordo del Disney Magic. Además de un nuevo espectáculo de Encanto y un nuevo bar musical inspirado en Soul, también, los camarotes Concierge han sido rediseñados.

La familia Madrigal en alta mar, por primera vez Los pasajeros pueden unirse a la fantástica familia Madrigal durante una experiencia inmersiva completamente nueva, An Encanto Celebration, diseñada para involucrar a las familias a través de la música, la artesanía y la narración de cuentos. La experiencia interactiva brinda a los visitantes la oportunidad de conocer y tomar fotos con Mirabel y el miembro de la familia del que no se habla, Bruno, durante su debut en Disney Cruise Line. Las familias también pueden unirse a un enérgico canto de las amadas canciones de Encanto y crear artesanía de mariposas y flores inspiradas en la película. Durante el espectáculo, los invitados pueden experimentar el verdadero sabor de América del Sur gracias a una selección de cervezas colombianas locales, cócteles y refrescos, junto con cócteles sin alcohol inspirados en la película.

El nuevo entretenimiento nocturno en Soul Cat Lounge La conmovedora historia de Soul fue la inspiración para el nuevo Soul Cat Lounge diseñado para parecerse al bar musical favorito de Joe Gardner en la película, el Half Note Lounge. El espacio, ubicado en la cubierta tres, cerca del restaurante Royal Table de Rapunzel, transporta instantáneamente a los invitados a un clásico club de jazz de Nueva York decorado con detalles únicos como paredes de ladrillo, detalles en madera y muchos sofás de cuero alrededor de un escenario para música en vivo, para que los invitados puedan tomar a su pareja y dirigirse a la pista de baile para pasar un buen rato cada noche.

El Soul Cat Lounge está decorado con obras de arte personalizadas de Pixar que incluyen guiños a la película, incluidos sellos discográficos, carteles de conciertos y retratos de la leyenda del jazz Dorothea Williams y sus compañeros de banda. Los detalles inspirados en Soul están sutilmente superpuestos en todo el diseño, incluidos los tocadiscos, los instrumentos y el sombrero de Joe.

Los adultos pueden mejorar su experiencia en la gran ciudad con un Manhattan o un Martini, o elegir entre una selección de cervezas y cócteles elaborados con licores de Nueva York. Una divertida colección de cócteles sin alcohol, cafés especiales y refrescos también están en el menú. Además de las nuevas opciones de bebidas, los invitados pueden probar un bocado de Little Italy pidiendo unos zeppoles, unos clásicos pasteles italianos similares a los buñuelos de viento, mientras disfrutan de la música en vivo.

Los camarotes Concierge rediseñados brindan una experiencia superior Para los pasajeros que buscan la máxima comodidad y servicio en el mar, los camarotes Concierge a bordo del Disney Magic se han rediseñado y mejorado. La sala Concierge se ha rediseñado y ampliado para presentar una nueva temática y una paleta de colores tropicales inspirados en Vaiana de Walt Disney Animation Studios. Además, se ha incorporado un área de asientos cubiertos al aire libre en la cubierta 10 donde los huéspedes pueden relajarse con una bebida refrescante mientras disfrutan de la brisa del mar. Todos los camarotes Concierge, incluidos los de una y dos habitaciones y las dos suites reales, han sido completamente renovados con accesorios nuevos, muebles y obras de arte, elevando aún más la experiencia premium para los huéspedes en camarotes Concierge.

El Disney Magic navega por las Bahamas y el Caribe desde Miami, con salidas especiales por el 25 aniversario de Disney Cruise Line. Este otoño, el Disney Magic se dirigirá hacia el oeste para su temporada inaugural navegando desde San Diego, durante octubre y noviembre realizando salidas cortas. A partir de enero 2024 realizará itinerarios de 5 y 6 noches desde Galveston, y desde abril salidas de 6 noches desde San Juan de Puerto Rico.