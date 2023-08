Nuestro canto

Quiero abrazar la justicia,

y que no sea cualquier cosa, sino la verdadera ley y voz del Creador.

No a la soledad, no a la injusticia, no a la mediocridad, de verse perdidos, sin futuro y con un pasado triste.

Vamos a luchar por salir de la tortura de vivir sin amor.

Unamos las manos como esperanzados seres que claman a Dios paz solemne y amistad.

Y que viva la paz, la justicia y la inocencia y abajo la avaricia y la amistad mal entendida, la humillación del pobre y del menos favorecido.

Gritemos que queremos caminar de la mano, sí al amor de hermanos y cantemos que viva el humilde, el sincero, el que conoció a Dios.