Estufas ecológicas de interiores y exteriores, en Calidor

Todos los negocios de restauración tienen la necesidad de ofrecer un ambiente confortable y con la temperatura adecuada a sus clientes. Por este motivo, es importante disponer de equipos de calefacción que cumplan con estos objetivos.

A su vez, la propuesta de la empresa Calidor destaca dentro de las opciones disponibles en el mercado. Esta empresa elabora estufas ecológicas para restaurantes, hoteles y particulares, con un diseño elegante, moderno y agradable que resulta apto tanto para interiores como para exteriores. Además, los productos de esta empresa funcionan con bioetanol, un combustible que presenta varias ventajas con respecto al gas butano o la electricidad

Estufas ecológicas para locales de restauración con Calidor Esta empresa se especializa en la producción de estufas de bioetanol diseñadas sobre todo para la hostelería en cumplimiento con las normativas vigentes en la actualidad, normativa que prohíbe las estufas contaminantes en vía pública, las típicas setas o pirámides de gas que tendrán que ser sustituidas por las estufas calidor que al utilizar como combustible el bioetanol, un producto ecológico y sostenible, están fuera de dicha normativa. Las estufas calidor, son portátiles están hechos con acero inoxidable y tienen un peso de 12,5 kilos. Asimismo, cuentan con cristales que resisten altas temperaturas y un depósito con una capacidad de 5 litros, suficiente para 16 horas de funcionamiento en consumo medio.

Estas estufas disponen de 4 modos, incluyendo 3 niveles de potencia y apagado. Calidor también se encarga de proveer bioetanol para el funcionamiento de las mismas. En particular, los pedidos de estufas se entregan en un período de entre 3 y 7 días laborables, mientras que el combustible ecológico está disponible en 48-72 horas.

Las estufas de Calidor no solo emplean energía limpia, renovable y sostenible, sino que también permiten disfrutar de un ahorro. Con respecto a esto, usándolas a máxima potencia tienen un coste en bioetanol de 2 € diarios. Por otra parte, su instalación es sencilla y su mantenimiento es mínimo.

¿Por qué las estufas de bioetanol son más eficientes que las de gas butano? En primer lugar, hay que remarcar que existe una normativa de la UE que prohíbe las estufas de gas butano y propano en vía pública por sus altas emisiones contaminantes. Las estufas Calidor al utilizar un producto ecológico, el bioetanol, no contaminan, por lo tanto, son las únicas que están permitidas a partir del 2025. Cabe destacar también que las estufas ecológicas que fabrica Calidor permiten aprovechar el 95 % del calor producido y no emiten gases contaminantes. En cambio, las que funcionan con gas butano tienen un rendimiento menor, ya que, en estos casos, solo se aprovecha el 30 % del calor producido. Además, estos modelos tradicionales pueden emitir gases que resultan contaminantes.

En cuanto al confort, las estufas de bioetanol emiten un calor agradable que no resulta agresivo como el de las de gas. Adicionalmente, los modelos tradicionales resultan más pesados y difíciles de desplazar. Por lo general, estas estufas no son aptas para las normativas actuales de la Unión Europea.

Por último, el gas butano es un derivado del petróleo que resulta contaminante, mientras que el bioetanol se obtiene a partir de distintas plantas ricas en celulosa, por lo que resulta sostenible.

Con las estufas ecológicas diseñadas para restauración que ofrece Calidor es posible disponer de un sistema de calefacción eficiente, sostenible y económico.