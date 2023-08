El artista Luis Miguel reconoce a un doble como el único

El éxito de Luis Miguel como uno de los cantantes más famosos del mundo es la raíz de la carrera de un actor que ha sido reconocido por el mismo artista como su doble. Se trata del argentino Guillermo Elías, quien guarda un increíble parecido con el Sol de México y ya cuenta con más de 25 años imitándolo en un show para fiestas de cumpleaños, bodas y demás eventos, que genera emoción, alegría y diversión a todo tipo de público. Varios sets con diferentes enfoques y estilos que ha desarrollado Luis Miguel a lo largo de su trayectoria conforman el espectáculo que Guillermo lleva a quienes soliciten sus servicios en su página web, desde cualquier parte del mundo.

Original, romántico y divertido, así es su show Con estos tres calificativos Elías califica el contenido de su show para fiestas que se desarrolla por etapas para ir aumentando el fervor en la audiencia. El imitador reconoce la calidad vocal del tenor, admirada en todo el planeta, y en honor a su talento utiliza las pistas con las canciones del artista original.

Sea para una boda, un festejo empresarial o cualquier otro evento, Guillermo y su equipo preparan una entrada deslumbrante al mismo estilo de las producciones de Luis Miguel en vivo. Humo, luces y sonidos crean una entrada fastuosa para emocionar a la audiencia, lo que hará de los shows para fiestas del doble de “Luismi” una ocasión inolvidable y fuera de serie.

La presentación completa tiene una duración de 45 minutos en los que Guillermo se pasea por el repertorio más conocido del cantante, uno de los más reconocidos de habla hispana. Boleros, rancheras acompañadas con mariachis, y clásicos del pop divertirán a varias generaciones, quienes corearán temas como “Cuando calienta el sol”, “La chica del bikini azul”, “Será que no me amas”, “Amor, amor, amor”, “Te necesito”, “Te propongo esta noche”, y muchos más.

Desde su primera presentación en un restaurante mexicano en su país natal, se ha esmerado en ser el mejor imitador del cantante mexicano con shows para fiestas adaptados a cada ocasión. En las bodas, Guillermo canta para el baile de los novios para ofrecer el momento más romántico de la velada. Luego llega el ritmo que pone a los invitados a bailar y el cierre sorprende a todos con las mejores rancheras popularizadas por Luis Miguel.

Preparase para brindar la máxima calidad La constancia en la preparación ha hecho que Guillermo saque el máximo provecho de su indiscutible parecido físico con Luis Miguel. El actor no solo se dedica a cuidar cada detalle de su aspecto físico para mantener la imagen que le ha hecho famoso, sino que practica sus movimientos y pasos en el escenario para causar entre quienes vean su show para fiestas la sensación de que se encuentran ante el cantante original.

El talento de Guillermo Elías como el doble de Luis Miguel está disponible para llegar a cualquier ciudad donde los presentes deseen pasar un rato diferente.