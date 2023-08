En Valencia, Grupo Alain Consultores Inmobiliarios está a la cabeza en el número de operaciones del retail

El balance de crecimiento de 47% con respecto al año pasado en el número operaciones únicamente en el primer semestre del 2023 reflejan cifras récord que demuestran la fortaleza de Grupo Alain.

Una empresa de las que apuesta por capital humano, y que refleja en los últimos años, como dentro de un sector tradicional como el sector inmobiliario, incorporar nuevas directrices y objetivos definidos supone todo un éxito.

Fiabilidad, transparencia y profesionalidad es lo que más valoran sus clientes, que han llevado dentro de los primeros 6 meses a un aumento del número de operaciones cercano al 50% con respecto al año pasado.

Cifras y crecimiento que no se deben a la casualidad, ya que desde hace unos años, los consultores retail en Valencia del Grupo Alain han definido una apuesta por el capital humano, un concepto de servicio más anglosajón, en el que se engloban todos los servicios que el cliente puede demandar y que define, sin duda, un modelo a seguir por empresas del sector servicios.

A continuación, una entrevista con su CEO, Pedro García para tratar de entender mejor estos crecimientos que, además, están siendo recurrentes y sostenidos en el tiempo, una entrevista donde promete responder a todas la preguntas para conocer el secreto de su éxito.

Sabemos que en Grupo Alain, los objetivos son claramente definidos dentro del staff directivo, hasta ahí nada nuevo, pero ¿nos podrías indicar por qué se acaban consiguiendo?

La definición de objetivos claros es, de manera innegable, necesaria, pero yo destacaría en Grupo Alain la unidad de criterios para su consecución, tanto desde staff como en todos los trabajadores de la empresa. Se tiene claro el modelo de transparencia y profesionalidad, y se cumple por parte de todos los integrantes de la empresa, dándole al cliente la seguridad y confianza que necesita en todos los pasos del servicio.

La formación y dar respuestas de calidad al cliente hacen que todo sea más fácil. Con la normativa de licencias cambiante cada día tenemos que estar up to day para no fallar en temas tan importantes como estos y en Grupo Alain, nos formamos diariamente de la mano de los mejores en cada materia.

Grupo Alain ha realizado una gran apuesta en capital humano en los últimos años, ¿crees como CEO que es uno de los pilares que debe valorar una empresa para abordar su crecimiento económico?

Sin duda, buenos profesionales con criterios de trabajo claros y en un entorno laboral estable es imprescindible para asumir crecimientos económicos, sin perder la confianza de los clientes.

Un buen profesional que no sabe adonde va, acaba realizando su trabajo de forma rutinaria y sin punch.

En Grupo Alain tomamos esta decisión hace un par de años y es ahora cuando están llegando los resultados, gente con ganas, ambición, formada y sin “vicios” que hacen que desde el primer día tengan la marca y el “gen” Grupo Alain en ellos.

Para nosotros, el tema de RRHH es clave, ya que para formar parte de Grupo Alain no todo vale y cualquier consultor tiene que cumplir unos parámetros para que pueda defender nuestra marca. Al final es con lo que el cliente se queda. El tener claro una normativa, una respuesta clara, una orientación hará que la marca esté en esos estándares de calidad que hemos conseguido con todo este tiempo.

Estas cifras de crecimiento en número de operaciones retail, viniendo ya de un gran año 2022 en el que Grupo Alain registro un crecimiento de un 61%, ¿son casualidad o provienen de una gran operación?

No, no son casualidad. No hablamos de volumen económico, donde una gran operación puede desvirtuar las cifras, sino que nos basamos en nº de operaciones, en clientes que nos han confiado la gestión o búsqueda del mejor espacio retail para su negocio.

Empresas y personas que confían en la experiencia de Grupo Alain como consultor retail para que consigamos la ubicación más adecuada para su negocio e incluso le asesoremos en determinados trámites.

Estamos orgullosos del trabajo realizado para todos nuestros clientes, aunque destacaríamos por la complejidad de la operación o por la satisfacción al poder darle solución a sus demandas, la empresa LOEWE, STARBUCKS, BAVIERA, TIKI TACO, SANTA GLORIA, PROJECT LOBSTERS, entre las más destacadas

Muy orgullosos de haber firmado también fuera de Valencia en ciudades y ubicaciones como Calle Larios (Málaga), Independencia (Zaragoza), Gran Via (Bilbao)

Entonces, como CEO de Grupo Alain, desde esa visión completa del negocio, ¿cuál sería el secreto del éxito?

No se puede contar, pero destacaría el trabajo constante y la implicación. Y diría que en todos los niveles de la empresa.

En mi caso y es lo que intento transmitir a mi equipo, el levantarte cada día después de 8 años que lleva en esta empresa y venir con la misma ilusión del primer día, hace que mis días, las negociaciones, los viajes, las visitas, sean mucho más llevaderas y agradables.

Se agradece a Pedro Garcia, CEO de Grupo Alain su sinceridad, aunque no hay duda de que algo más se guarda para sí. Algo que funciona porque las cifras están ahí y les deseamos que por mucho tiempo