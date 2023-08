Cómo ahorrar hasta 250 € al mes cambiando de banco la hipoteca con gibobs

Hoy en día, es posible cambiar una hipoteca de banco para conseguir una modificación o mejora en las condiciones financieras. De esta manera, un deudor puede acceder a un tipo de interés más favorable, ajustar los plazos de amortización o eliminar productos vinculados, entre otras opciones. Este cambio no requiere del consentimiento del banco o entidad financiera que ha otorgado el préstamo.

Ahora bien, para llevar adelante un cambio de este tipo es conveniente recurrir a los servicios de asesoramiento de gibobs. Esta plataforma financiera cuenta con un equipo profesional experto en negociar con los principales bancos, siendo capaces de conseguir mejores ofertas adaptadas a las necesidades de cada cliente. De esta manera es posible cambiar de hipoteca reduciendo las cuotas de la hipoteca hasta 250 € al mes.

Gibobs ofrece asesoramiento personalizado e imparcial Al contratar los servicios de gibobs, un deudor hipotecario puede acceder a una variedad de ofertas para encontrar mejores condiciones financieras. Además, estos especialistas resuelven cualquier tipo de duda o inquietud vinculada con la letra pequeña de los contratos. Uno de los objetivos de estos profesionales es que sus clientes entiendan las condiciones de cada producto financiero para que puedan tomar una mejor decisión. Además, son imparciales, ya que, al no estar vinculado con ninguna entidad, el cliente será el que elija con qué banco se firma su nueva hipoteca.

Por otra parte, esta firma no cobra comisiones a sus clientes, ya que se financia a través de los bancos. Por lo tanto, este servicio es totalmente gratuito. Para tener una aproximación a los beneficios que implica cambiar de hipoteca, la plataforma web de gibobs cuenta con una calculadora online donde se muestra una estimación de los tipos de interés que estos profesionales pueden conseguir. En todo caso, para conocer los tipos que se pueden conseguir con cada perfil, realizarán un estudio personalizado.

Cómo cambiar de hipoteca con gibobs allbanks Para comenzar las gestiones con gibobs y conseguir la mejora de la hipoteca es necesario darse de alta en la plataforma y realizar la simulación. Un gestor se pondrá en contacto con el cliente para conocer a fondo sus necesidades. Además, se requerirá la documentación necesaria que exigen las entidades bancarias para el correcto estudio de la operación. Después, estos especialistas negocian con los bancos y presentan a sus clientes las mejores ofertas. Finalmente, cada usuario decide cuál es el banco con el que quiere formalizar su nueva hipoteca.

Una vez emitida la FEIN por parte del banco con el que el cliente va a contratar su nueva hipoteca, el cliente, como único trámite, debe pedir a su actual entidad bancaria el certificado de deuda a fecha de firma de la nueva hipoteca. Es decir, la fecha de firma ante el notario.

A día de hoy, es muy difícil encontrar una entidad bancaria que siga realizando una subrogación de la hipoteca. Actualmente, no se formaliza con un cambio de banco como tal, sino que se lleva a cabo mediante una cancelación de la hipoteca actual y la consecución de una nueva hipoteca en otra entidad bancaria. Este trámite es gratis, salvo los gastos de cancelación registral de la hipoteca y la comisión que pueda cobrar el banco por la cancelación anticipada (en el caso de que exista), que suelen rondar los 1.000 €.

Realizado este proceso, también habría que pagar, en la mayoría de las entidades, la tasación de la vivienda para la nueva hipoteca.

Con el apoyo del asesor de gibobs, experto en hipotecas, es posible cambiar de hipoteca para acceder a unas mejores condiciones financieras sin ningún gasto asociado al estudio. Es decir, gibobs nunca cobrará por sus gestiones.