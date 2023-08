Canal Sénior ofrece un curso online y gratuito sobre uso básico de teléfonos móviles para séniors

El uso del móvil es actualmente algo indispensable para personas de todas las edades, incluso para las más mayores. De hecho, los abuelos que logran adaptarse a los avances tecnológicos pueden beneficiarse de muchas formas. Por un lado, algo muy importante es que tienen la posibilidad de mantenerse en contacto con sus familiares y seres queridos, pero además, gracias a internet pueden estar informados y entretenidos. En ese sentido, los que aún no sepan cómo utilizar los teléfonos celulares inteligentes pueden optar por el curso que ofrece la plataforma Canal Sénior, el cual incluye aspectos básicos que permitirán defenderse en diferentes situaciones.

Todo acerca del curso online para uso del móvil para séniors Canal Sénior es una plataforma que brinda contenido variado para personas mayores de 55 años. La misma, actualmente, pone a disposición un curso sobre el uso del móvil, el cual engloba aspectos básicos que permiten aprovechar al máximo los dispositivos

El programa gratuito tiene un total de 25 lecciones que se hacen a través de vídeos explicativos cortos. Esto con el fin de que los séniors puedan entender bien el material y no se sientan agobiados con exceso de información. Para facilitar la compresión, la plataforma ha dividido su contenido en dos partes.

En la primera parte, los alumnos tienen la oportunidad de aprender las cosas más elementales que se deben saber cuando se tiene un teléfono inteligente, entre ellas cómo prender y apagar el equipo, cómo reiniciarlo, opciones de bloqueo y desbloqueo, cómo ajustar el brillo y cómo cambiar los fondos de pantalla. Además, se suministran consejos de seguridad.

Una de las ventajas de este curso es que no solo está orientado a las personas que tienen cero conocimiento sobre tecnología celular, sino que también pueden optar por él aquellas que ya manejan dispositivos, pero que quieren profundizar sus conocimientos.

Los smartphones son una herramienta aliada para los séniors Hoy en día, las personas literalmente no pueden vivir sin los smartphones, ya que a través de ellos se interconectan con los demás individuos, bien sea en el entorno personal o laboral. Sin embargo, algunos individuos que sobrepasan los 50 años no saben utilizarlos. Aunque los séniors no hayan crecido con la tecnología, es muy importante que se adapten a la nueva era, donde la innovación tiene todos los terrenos ganados.

Los adultos con edades más avanzadas pueden ver a los teléfonos inteligentes como una herramienta aliada en muchos aspectos. Por ejemplo, los abuelos que viven solos y aislados pueden entretenerse con su celular, ya sea viendo las noticias o descargando juegos. Además, hay una infinidad de aplicaciones que se adaptan a todo tipo de gustos y necesidades.