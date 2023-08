Dolls Plastic Surgery, el equipo de cirujanos plásticos profesionales certificados en Miami

Gracias al avance de la ciencia y la tecnología, la cirugía estética ofrece cada vez mejores resultados. De esta manera, una gran cantidad de personas pueden corregir los detalles de su cuerpo con los que no están conformes. Esta es la principal razón por la que se puede ver una tendencia de rápido crecimiento en los últimos años conocida como turismo médico, hacia destinos como la ciudad de Miami. Esta nueva manera de viajar, conjuga vacaciones extraordinarias, talentosos cirujanos, lujo y privacidad, todo en un mismo sitio.

En Miami, los especialistas de Dolls Plastic Surgery no solo materializan los cambios que los pacientes desean, sino que también los asesoran para llevar adelante un mejor estilo de vida. De esta manera, es posible ganar en bienestar y fortalecer la autoestima. Además, los médicos que integran este servicio de professional plastic surgery poseen una extensa experiencia y están capacitados para encontrar una solución a las necesidades de cada paciente.

El equipo de profesionales de Dolls Plastic Surgery Esta clínica cuenta con cirujanos plásticos destacados a nivel mundial y algunas de las tecnologías más innovadoras en este campo. El propósito de este equipo de especialistas es que los pacientes de todo el mundo se vean tal como desean, para vivir con mayor bienestar, mientras se toman unas merecidas vacaciones. En particular, uno de los integrantes más destacados de este equipo es el doctor Keith Berman. A lo largo de 25 años de carrera, este profesional ha cambiado la vida de miles de pacientes. Su especialidad son las cirugías cosméticas en el rostro, el pecho y otras áreas del cuerpo.

Otro de los profesionales de Dolls Plastic Surgery es el doctor Nidal Masri que cuenta con casi 30 años de experiencia en los que se ha desarrollado como un miembro importante de la comunidad médica del sur de Florida. Este cirujano se especializa en intervenciones posbariátricas, cirugías reconstructivas e intervenciones en el abdomen y el pecho.

Este equipo también está integrado por el doctor Richard Vagley, un profesional con más de 45 años de experiencia que a lo largo de su carrera se ha formado en distintas universidades y ha trabajado en múltiples instituciones sanitarias. Vagley también ha servido como teniente en el cuerpo médico de la Marina estadounidense (US Navy Medical Corps).

Algunas de las cirugías estéticas más requeridas a nivel global las hace Dolls Plastic Surgery. En esta clínica es posible acceder a cirugías en el rostro, el pecho y otras partes del cuerpo. Por ejemplo, Dolls Plastic Surgery cuenta con especialistas en lifting facial. También realizan el procedimiento conocido como mommy makeover, que incluye una mejora de la forma y tersura de los pechos y la eliminación de grasa para lograr un abdomen más plano y muslos tonificados.

Otros de los servicios populares de esta clínica son las liposucciones, la operación de abdomen conocida como tummy tuck y la colocación de implantes mamarios para aumentar el busto.

Dolls Plastic Surgery lidera la creciente tendencia global de turismo médico gracias a su estratégica ubicación en la ciudad de Miami, ya que cuenta con un servicio de professional plastic surgery integrado por especialistas certificados, cualificados y con experiencia. De esta manera, es posible conseguir un cambio para verse mejor mientras disfrutas unas vacaciones en la ciudad del sol, Miami.