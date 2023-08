ASERNORMA sobre el concepto de responsabilidad social corporativa

El entorno globalizado moderno presenta una serie de problemáticas cada vez más evidentes a nivel económico, social y ambiental. Esta situación ha dado paso al concepto de responsabilidad social corporativa, una estrategia empresarial en la que cada organización busca hacerse corresponsable del impacto que tienen sus actividades en todas estas áreas.

Este enfoque resalta la imagen y añade valor a las empresas, además de los beneficios a largo plazo de aportar hacia un modelo sostenible. Sin embargo, para muchas organizaciones, asumir este enfoque puede ser un complejo desafío, el cual requiere asesoría especializada en el área, como la de ASERNORMA.

El concepto de responsabilidad social y su implicación para las empresas Una empresa socialmente responsable es aquella que no solo escucha los intereses de sus accionistas, sino también de los demás actores relacionados con sus actividades, como sus trabajadores, proveedores, clientes, comunidad local y entorno ambiental. La responsabilidad social corporativa consiste en articular las necesidades de todas estas figuras en un mismo plan de acción empresarial.

Esto significa que las empresas buscan poner límites a la explotación indiscriminada de recursos naturales y desarrollar un modelo de crecimiento económico que no comprometa el bienestar de las futuras generaciones. Al mismo tiempo, este enfoque procura brindar un acceso equitativo a las personas en cuanto a sus posibilidades de bienestar económico y social. Todos estos aspectos se conjugan bajo el concepto de desarrollo sostenible, el cual busca promover al mismo tiempo el cuidado del ambiente, los derechos de las personas y el crecimiento de la sociedad.

Al implementar estos conceptos en su modelo productivo, las empresas no solo se suman a un esfuerzo colectivo en beneficio de la humanidad, sino que también ganan varias ventajas que les ayudan a mejorar su competitividad, optimizar su marca y mejorar su reputación ante el público.

Asesoría de alto nivel para implementar un modelo empresarial sostenible Para muchas empresas, asumir el concepto de desarrollo sostenible puede ser un complejo desafío. En estos casos, resulta de gran utilidad la asesoría de ASERNORMA, que ofrece consultoría para empresas de diversos sectores, en áreas como la calidad en la gestión empresarial y la responsabilidad social corporativa.

Para ello, cuenta con un equipo profesional altamente calificado, cuyos expertos manejan a fondo la normativa de calidad a nivel internacional en estos ámbitos. Además, ofrece una atención personalizada y adaptada a cada empresa, lo que les permite ofrecer soluciones que se adecúan a sus necesidades específicas, ya sean explícitas o implícitas.

Al mismo tiempo, este equipo trabaja con una profunda conciencia ambiental, desde la cual, busca incentivar las buenas prácticas ambientales entre todos sus clientes y, de este modo, contribuir a la conformación de un modelo empresarial sostenible, que genere repercusiones visibles y reales en beneficio de la sociedad. Continuamente, recogen la experiencia y conocimientos adquiridos en cada proyecto para aplicarlos con sus nuevas propuestas, lo que aporta un notable valor añadido a sus procesos de consultoría.