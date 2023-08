¿Qué hay que saber sobre las lavadoras manuales disponibles en Iberkleen?

Las lavadoras manuales industriales son equipos muy importantes para la industria moderna, ya que agilizan considerablemente todo el proceso de limpiar componentes mecánicos. Estas máquinas no solo son capaces de ahorrar mucho tiempo en el proceso, sino que, además, garantizan una limpieza y desengrase excelente de piezas. No obstante, todavía hay quienes tienen cierto desconocimiento sobre estas efectivas e importantes maquinarias.

Por esta razón, la firma Iberkleen, especialista en soluciones de limpieza para todo tipo de industrias, ofrece a continuación más información sobre todo lo que hay que saber sobre las lavadoras manuales industriales y los beneficios que estas son capaces de aportar.

Las lavadoras manuales y su importancia Limpiar piezas mecánicas e industriales solamente de forma manual resulta en un trabajo tedioso que, además, requiere de esfuerzo, paciencia e invertir mucho tiempo para poder tener resultados aceptables en cuanto a limpieza se refiere. Sin embargo, las lavadoras manuales de piezas son máquinas que permiten limpiar este tipo de material industrial de una manera mucho más fácil, optimizada y dentro de un espacio ergonómico, especialmente diseñado para garantizar una excelente limpieza.

Además de eso, son máquinas que utilizan tecnología de última generación, junto con agua a presión y detergentes especiales para este trabajo. Todo esto optimiza el resultado final, no solamente en términos de tiempo, sino también consiguiendo piezas mucho más limpias, relucientes y desengrasadas prácticamente a la perfección.

En la actualidad, las lavadoras manuales de piezas industriales representan una de las soluciones más utilizadas, efectivas, rápidas y prácticas cuando se trata de limpiar estos componentes.

Lavadoras manuales disponibles en Iberkleen Durante mucho tiempo, Iberkleen ha sido una firma referente en proporcionar soluciones de limpieza de piezas para todas las industrias. Sus lavadoras no solo destacan por ser muy efectivas en su trabajo, sino también por ser de alta tecnología y, además, amigables con el medioambiente.

Entre los modelos más versátiles que tiene actualmente disponible, se encuentra la lavadora rotativa y manual ARTURO. Este modelo es ideal para la limpieza y desengrase de piezas de precisión que no solo permite limpiar de forma automática sino también de forma manual con agua de alta presión (de hasta 150 bares). De esta manera se puede llegar a zonas específicas de una pieza y dar una mejor limpieza y acabado. Entre sus componentes principales se encuentra su desaceitador de disco, regulador de temperatura del agua, doble sistema de tuberías de limpieza, carro de agua y bomba para lavado manual de precisión.

Accediendo al sitio web de Iberkleen se pueden consultar todos los detalles sobre este y otros de sus modelos de lavadoras manuales. Además, también se puede contactar con la compañía para solicitar una asesoría personalizada o aclarar cualquier consulta.