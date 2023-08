El auténtico sabor del chorizo santarrosano viaja desde Colombia hasta España y Europa con D'Carnilsa

Durante cada año, el pueblo de Risaralda, Colombia, celebra el Festival del chorizo santarrosano, una de las comidas características de la región y que hoy en día tiene gran popularidad a nivel internacional. Este delicioso embutido suele ser usado en una gran variedad de recetas, y es acompañado con la tradicional arepa colombiana, en guisos con frijoles, en picadas, etc.

Gracias a la gestión de la empresa D´Carnilsa, hoy en día los españoles y ciudadanos de algunos países de la UE pueden disfrutar del auténtico sabor del chorizo santarrosano proveniente de Colombia.

D´Carnilsa resalta en el mercado por llevar el auténtico chorizo santarrosano a España y Europa D´Carnilsa es una empresa productora de alimentos típicos de la gastronomía colombiana. Entre ellos, destaca el chorizo santarrosano por tener “el auténtico sabor de nuestra tierra”, el lema con el cual se presentan. Los productos de esta marca resaltan por tener mucho sabor y son elaborados a base de pernil y de tocino de cerdo picado. Actualmente, esta compañía dispone de diferentes presentaciones de este magnífico embutido, como el Chorizo Santarrosano de pollo, el Picante y el Copetín picante.

Pensando en los centroamericanos que residen en España, la marca lanzó una línea de productos especiales: el Chorizo Centroamericano y el Chorizo Copetín Picante Centroamericano, caracterizados por tener un alto sabor y ese toque picante que convierte al chorizo en un alimento exquisito al paladar.

D´Carnilsa no solo elabora, sino que comercializa y distribuye todos sus productos por Europa, haciendo llegar el delicioso sabor auténtico del chorizo santarrosano a los españoles. Además de este, presenta otros productos como la Salchicha ranchera colombiana, Manjar blanco, Arepas colombianas, Longaniza ecuatoriana, Salchichón Cervecero y Salami Dominicano.

Chorizo santarrosano, ícono de la gastronomía colombiana en el mundo El peculiar e intenso sabor del chorizo de Santa Rosa no es el único motivo por el cual este embutido es tan famoso y reconocido en Colombia y otros países. También destaca por presentar un bajo contenido en grasa, lo cual lo convierte en una alternativa ideal para las personas que no pueden consumir el chorizo tradicional por cuestiones de salud, ya que este último es muy grasoso. En Santa Rosa de Cabal se realizan ferias y festivales que promueven este alimento y es muy popular entre su gentilicio. De hecho, en esta ciudad se elaboró el chorizo más grande del mundo en el 2011, con una longitud de 1.917 metros. Con esto, Colombia obtuvo el Record Guiness para esta categoría desplazando a México.

Con la comercialización y distribución de chorizo santarrosano en España, D´Carnilsa es hoy en día una de las empresas líderes en el sector y un referente de calidad en productos de la gastronomía colombiana en Europa.