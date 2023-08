Hidromasajes Eca explica las principales ventajas de tener una mini piscinas para terrazas

El calor y las altas temperaturas son las principales razones por las que las piscinas son tan populares, además de permitir disfrutar de momentos divertidos y/o relajantes, ya sea en compañía o en solitario. Esto ha dado pie a la popularidad de las mini piscinas para terrazas.

Hidromasajes Eca es una empresa dedicada a la fabricación de bañeras, spas y mini piscinas, ofreciendo una gran cantidad de dimensiones, construcciones a la medida y personalización de bañeras y piscinas, adaptadas al presupuesto establecido y a las necesidades de cada tipo de cliente.

Ventajas de tener una mini piscina en la terraza Las mini piscinas suelen ser más pequeñas que las tradicionales, convirtiéndolas en las ideales para los espacios más reducidos del hogar, como balcones, jardines o terrazas pequeñas, pudiendo disfrutar de ella sin necesidad de disponer de grandes espacios.

Asimismo, la posibilidad de un diseño a la medida permite crear mini piscinas adaptadas a las necesidades y gustos de cada cliente, pudiendo escoger no solo la forma y el tamaño, sino también su revestimiento y faldones, añadiendo incluso sistemas que se ajusten al estilo de vida del usuario. De igual forma, este tipo de piscinas ofrecen una gran variedad de opciones en funciones y características como chorros de hidromasaje, iluminación LED, sistemas de calefacción, entre otras. Así, el cliente puede crear su propio espacio para relajarse y entretenerse.

Por otra parte, gracias a su reducido tamaño, las mini piscinas suelen requerir de un mantenimiento sencillo gracias al menor volumen de agua y la posibilidad de tener sistemas de limpieza automatizados y de calefacción, los cuales facilitan su cuidado y limpieza.

Cuidados básicos de una piscina Si se trata de una piscina de cloro, el factor esencial para su cuidado básico es una limpieza profunda, cuando sea necesario, de todas sus superficies para luego volver a llenarla. Además, el uso correcto del cloro y un buen balance del pH del agua alarga el tiempo de vida de la piscina. También es importante utilizar una tela o lona protectora sobre la mini piscina cuando no se esté utilizando por largos períodos de tiempo para evitar que caigan agentes externos en ella, así como también limpiar con una red los restos que puedan quedar en la superficie.

Sin embargo, en el caso de las piscinas de agua salada, se debe tener especial atención en el uso correcto de los productos de limpieza químicos como el ácido cianúrico, el cloro salino y el pH equilibrado en el agua. De igual manera, las limpiezas profundas son igual de necesarias, ya que los restos de sal suelen quedar depositados en el fondo de la piscina, y estos pueden crear manchas en ella, deteriorándola poco a poco. El cuidado de la mini piscina debe ser constante, no solo para mantenerla en correcto estado, sino también para no perjudicar la salud de quienes la utilicen.