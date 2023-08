¿Cuáles son los beneficios de contar con un intermediario hipotecario?, por Expertosenhipotecas.es

El bróker o intermediario hipotecario se ha convertido en una figura clave en el sector financiero. Se trata de un profesional o una institución que se encarga de negociar para obtener una hipoteca más atractiva y con mejores condiciones para los clientes.

Este tipo de servicio está regulado por la legislación española a través de la Ley de contratos de crédito inmobiliario (Ley 5/2019), cuando la hipoteca sea sobre un bien inmueble de uso residencial, aplicándose la Ley 2/2009 con carácter supletorio cuando en la Ley 5/2019 no haya regulación específica sobre algún aspecto. Por esta razón, se recomienda que los interesados busquen una empresa dedicada a la intermediación hipotecaria que esté registrada ante las instituciones competentes, como el Banco de España.

Cuáles son las ventajas de recurrir a un intermediario hipotecario Al llevar a cabo negociaciones con las entidades bancarias y conocer las condiciones de las ofertas de cada una, la figura del bróker hipotecario permite que el cliente ahorre tiempo y dinero.

En muchos casos, el asesoramiento de un intermediario hipotecario permite acceder a una financiación mayor al 80 % del precio del inmueble, que es lo que habitualmente ofrecen las entidades financieras. Asimismo, la contratación de un bróker no implica pérdidas de dinero. Por lo general, estos profesionales solo cobran cuando el cliente firma la hipoteca con la entidad bancaria, lo cual le sirve de garantía al usuario.

Por otro lado, el intermediario suele ayudar al cliente a recopilar y presentar toda la documentación necesaria para la solicitud de la hipoteca así como con la tasación de la vivienda. Los intermediarios también aconsejan al cliente antes de la firma, ya que son expertos en interpretar la letra pequeña, los detalles y las partes complejas de los contratos.

¿Qué garantías ofrecen los intermediarios hipotecarios? Solo los intermediarios hipotecarios inscritos y certificados ante el Banco de España ofrecen la garantía a sus clientes de cumplir con todos los requisitos que legalmente se les exige. Por ejemplo, contar con una póliza de seguro que cubra su posible responsabilidad civil. Unas horas mínimas de formación al año, que mantienen actualizados los conocimientos y competencias de los intermediarios. Procesos claros de resolución extrajudicial de los posibles conflictos con los clientes, así como información a los clientes sobre si trabajan en exclusiva con una o varias entidades de crédito, lo que supone que en ese caso su retribución no puede proceder de los clientes.

Todo esto busca garantizar la calidad del trabajo de los intermediarios hipotecarios.

Además de las ventajas mencionadas, contar con un intermediario hipotecario certificado proporciona seguridad, confianza y tranquilidad. Por ello, su demanda ha aumentado con el paso de los años.