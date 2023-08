Entrevista a la interiorista, fundadora y directora creativa de INDAStudio, Isa Rodríguez

En los últimos años, el interiorismo se ha convertido en una disciplina fundamental en el sector de la decoración de interiores. Este contribuye, sin duda, a la forma en la que se adapta la decoración de espacios a la psicología de las personas, de manera que puedan proporcionar mayor bienestar y productividad.

Diferentes estudios científicos en la actualidad han demostrado que los individuos pueden fabricar más oxitocina y serotonina si se encuentran en entornos agradables. En ese sentido, el neurodiseño surge como una alternativa efectiva para lograr este objetivo.

En Barcelona, una referencia en este método es Isa Rodríguez INDAStudio, interiorista y fundadora creativa de este espacio, cuyo trabajo se ha enfocado en ofrecer algunas soluciones de diseño basadas en el neurointeriorismo, que se ajustan a las necesidades de sus clientes en sectores como retail, hoteles, bodegas y restaurantes.

¿Cuál fue la inspiración y la motivación detrás de la creación de INDAStudio?

"Con la creación de INDAStudio he podido unir mi trayectoria empresarial a lo que siempre ha sido mi gran pasión desde pequeña, que son el arte y la creatividad.

Antes de graduarme en Interiorismo estudié Historia del Arte en la UB, lo cual me proporcionó unos conocimientos y una mirada más amplia sobre los espacios interiores y su evolución. También me ayudó a entender mejor el desarrollo de determinadas culturas y tradiciones artísticas desde una perspectiva multidisciplinar.

Desde siempre he considerado que el interiorismo es una pieza fundamental en el progreso de la sociedad que nos permite crear espacios para proporcionar un mayor bienestar a las personas en todos los aspectos de su vida, tanto a nivel físico como mental y emocional. Ese fue uno de los principales puntos de partida y de motivación para concebir INDAStudio. Un estudio de interiorismo en el que no solo tenemos en cuenta los resultados estéticos de los proyectos, sino también la máxima optimización de todos los espacios que diseñamos en cuanto a funcionalidad y confort. Y situando siempre a los usuarios y sus necesidades en el centro neurálgico de nuestro trabajo".

¿Qué aspectos consideras clave para diseñar espacios que sean estéticamente atractivos y, a la vez, funcionales?

"Recientes estudios neurocientíficos han demostrado que los humanos somos susceptibles de modelar nuestro estado de ánimo según el entorno que nos rodea. La manera en que estos están diseñados nos influye. Por eso, los espacios que frecuentamos repercuten sutilmente en nuestro comportamiento y desarrollo emocional y a largo plazo adquieren un papel muy destacado sobre nuestra percepción. Necesitamos sentir que nos encontramos en el ‘lugar óptimo’.

A la hora de diseñar espacios, INDAStudio involucra la experiencia de las personas dentro de esos espacios. Para nosotros la estética siempre está al servicio de la funcionalidad, creando interiores agradables que nos hagan sentir bien, que sean cómodos y acogedores. Y que nos ofrezcan una experiencia y calidad de vida adecuada y saludable.

Según la psicología del espacio, todos los elementos del entorno nos afectan y deberían aplicarse de la manera más apropiada para favorecer las sensaciones positivas: tener control de las proporciones, de la intensidad de la luz, la combinación de los colores, la acústica, el mobiliario, las texturas o los materiales. Todo interactúa con el individuo a través de los sentidos, provocando un amplio repertorio de experiencias y emociones. El espacio puede tener un gran impacto en la forma en la que actuamos o nos sentimos, desde inducir sensaciones positivas y agradables como todo lo contrario".

Barcelona es una ciudad con un estilo arquitectónico y de diseño distintivo. ¿De qué manera influye esta cultura local en el enfoque de INDAStudio?

"Barcelona es, sin duda, heredera de una amplia y rica historia arquitectónica y de diseño en general. Mundialmente, es reconocida como la capital del Modernismo por la gran cantidad y calidad de obras que atesora, además de ser una ciudad en la que proliferan grandes personalidades del mundo del diseño más vanguardista.

A lo largo del tiempo, grandes arquitectos y diseñadores como Cerdà, Gaudí, Coderch, Miralles, Milà, Marquina o Barba Corsini, entre muchos otros, han dejado su huella y han hecho de Barcelona una ciudad icono dentro de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. En ella se mezclan todos los estilos y tendencias de cada época dando como resultado una ciudad de una estética muy heterogénea y con un estilo propio muy característico.

Obviamente, la cultura local ha influido en nuestro enfoque a la hora de diseñar espacios, ya que resulta inevitable nutrirse del maravilloso legado creativo de todas esas grandes personalidades que han marcado un firme trayecto en el área del diseño. Afortunadamente, todos ellos nos sirven de inspiración en nuestro trabajo y siempre que nos es posible, recurrimos a sus obras y a sus conocimientos para recuperar, en cierto modo, parte de ese legado en nuestros proyectos".

El neurointeriorismo es un enfoque innovador. ¿Cómo incorpora INDAStudio la neurociencia en los proyectos de diseño?

"Sabemos que el entorno genera una influencia directa en nuestro cerebro, según los estudios de neurociencia más recientes. Aunque en la actualidad, disciplinas como la neuroarquitectura han cobrado gran relevancia, es cierto que los espacios interiores y la arquitectura han sido tratados desde el pasado como un arte y una poderosa herramienta capaz de moldear la conducta de los hombres y de influir en sus emociones.

El neurointeriorismo se basa en aplicar, a través de la decoración de interiores, los parámetros de la neurociencia sobre las reacciones de nuestro cerebro ante los estímulos externos. Algunas investigaciones realizadas sobre el sistema neuronal nos aportan información muy relevante para tener en cuenta a la hora de diseñar espacios. Estas demuestran que si nos rodeamos de entornos cálidos y acogedores, nuestro cerebro es capaz de segregar más cantidad de oxitocina y serotonina, hormonas del placer y el relax.

Cuando combinamos la neurociencia con el interiorismo aumentamos sus posibilidades para diseñar cualquier tipo de espacios, con propósitos muy precisos: estimular el consumo y la compra en restaurantes y comercios aplicando los colores, materiales o tipos de iluminación convenientes, o fomentar la creatividad y favorecer la concentración en zonas de trabajo tratando las alturas de los techos y empleando el diseño biofílico adecuadamente, entre otros muchos ejemplos".

¿Cómo asegura el estudio mantenerse al día de las últimas tendencias y avances en el campo del diseño de interiores?

"Los grandes desafíos del futuro, como los cambios sociales y el cambio climático, pueden ser factores importantes para que las ciudades y los espacios interiores deban adaptarse en los próximos años.

De este modo, los interiores tendrán que acondicionarse para ser espacios más inteligentes, transformables y ecológicos, consumiendo recursos de manera más eficiente y fusionando la naturaleza con la tecnología.

En INDAStudio, nuestro compromiso como interioristas debe ser el de crear espacios que garanticen a nuestros clientes un diseño adaptado a las nuevas tendencias, tanto tecnológicas, como estéticas y de sostenibilidad. Sobre todo que tenga presente el bienestar de los usuarios y que refuerce el uso correcto de materiales sostenibles, respetuosos con el medioambiente y que promuevan la circularidad".

¿Cuál es el futuro de INDAStudio?

"Uno de nuestros retos como interioristas es definir cómo serán los espacios en el futuro. El tiempo y sus necesidades van cambiando y los profesionales tendremos que entender las necesidades de cada momento para proyectar adecuadamente, equilibrando el diseño y la funcionalidad.

En los últimos años, han ido apareciendo avances tecnológicos significativos que se han incorporado a nuestros espacios de manera progresiva, como la domótica o la inteligencia artificial. Son herramientas que nos permiten hacer un uso eficiente de los recursos energéticos de nuestros espacios y regularlos a nuestra conveniencia, como, por ejemplo, el control de la iluminación, del sonido o de la temperatura, incluso mobiliario y textiles inteligentes.

La inteligencia artificial y la automatización serán parte de nuestros futuros espacios para facilitarnos las tareas diarias.

En INDAStudio deberemos tener más en cuenta la incorporación de esas nuevas tecnologías a nuestras prácticas, capaces de transformarnos la vida y la interacción con el entorno y el medio ambiente. Más allá de las tendencias estéticas y formales".

El profesionalismo, experiencia y dedicación de Isa Rodríguez INDAStudio le han permitido posicionar su estudio como una de las principales opciones para quienes necesiten desarrollar soluciones innovadoras, creativas y atractivas en materia de diseño de interiores.

A través de la página web del estudio es posible conocer en detalle sus servicios y contactar con los expertos para recibir asesoramiento personalizado.