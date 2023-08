eSea Tecnología de Propulsión y las características del propulsor acuático

Creado por la startup eSea Tecnología de Propulsión, eSea es un motor acuático extraíble que funciona con baterías recargables y se puede acoplar fácilmente a cualquier tipo de tabla, kayak, SUP y embarcación ligera, permitiendo controlar el empuje y la velocidad adecuados al tipo de disciplina que se esté practicando. Asimismo, este innovador sistema puede ser utilizado sin utilizar fijación de la quilla, ya que el propulsor acuático permite ajustar el soporte necesario para un acoplamiento óptimo. De este modo, los usuarios podrán mejorar su experiencia en el agua, aprovechando al máximo sus momentos de ocio, con un plus de seguridad.

La filosofía de la bicicleta eléctrica aplicada a los deportes acuáticos Nacida en Barcelona a principios del 2019 como resultado de más de 6 años de investigación, eSea Tecnología de Propulsión es un proyecto creado por dos apasionados por las nuevas tecnologías y los deportes náuticos provenientes del mundo de la consultoría, quienes crearon un producto innovador y nacional. En este sentido, la mayor parte de la tecnología y los componentes del propulsor acuático son de kilómetro cero, puesto que las celdas de las baterías se montan en Rubí, la electrónica proviene de L’Hospitalet de Llobregat, la ingeniería de El Papiol y la inyección del plástico se realiza en Sabadell.

Así, estos emprendedores se basaron en experiencias anteriores de modernización en el ámbito del surf y en el boom del proceso de electrificación en las bicicletas para desarrollar este sistema eléctrico de propulsión acuática para embarcaciones ligeras. De este modo, después de 37 prototipos y más de 10.000 horas de trabajo, eSea logró una versión óptima, compacta y ligera, que puede acoplarse fácilmente.

¿Cómo funciona eSea? El sistema eléctrico de propulsión acuática eSea funciona con baterías recargables, permitiendo controlar el empuje y la velocidad de cualquier SUP, tabla, kayak o embarcación ligera por medio de un mando a distancia. Además de adaptarse sencillamente a cualquier base de quilla disponible en el mercado, la utilización de este dispositivo es intuitiva, pudiendo funcionar como asistente adicional durante la navegación o mientras se rema, como fuerza de empuje para entrar y salir del puerto, para volver a tierra firma o para recorrer distancias cortas.

Por otro lado, es posible utilizar el propulsor acuático sin emplear la fijación de la quilla, a través del sistema adaptador adhesivo, junto con el adaptador para ajustar el soporte necesario para el acoplamiento perfecto.

Accediendo a la página web de eSea Tecnología de Propulsión, los interesados en mejorar su experiencia en el agua pueden adquirir el pack eSea Pro de forma 100 % segura y online.