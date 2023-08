A2Colores responde a cuánto cuesta montar una tienda online en España

Durante los últimos años, las ventas online han comenzado a tener un auge sin precedentes. Hoy en día, la gran mayoría de las personas prefiere comprar desde la comodidad de un ordenador o smartphone cualquier producto que necesite.

En este contexto, muchos se preguntan cuánto cuesta montar una tienda online en España, y qué tan rentable resulta en comparación a un negocio físico tradicional.

¿Negocio físico o tienda online? Estas son las dos opciones entre las que se debaten los emprendedores a la hora de montar su negocio. Si bien las dos son muy buenas opciones, hay que acotar que, en el contexto actual, en el que todo es cada vez más digital y las ventas en línea están en auge, las tiendas en línea o los comercios electrónicos están teniendo un notable éxito. No solo eso, sino que además ofrecen muchas ventajas y mayores posibilidades de éxito que las que se podrían encontrar con un establecimiento físico.

En cuanto a costes se refiere, montar una tienda online en España es más barato que montar un negocio físico. Para comenzar en el mundo online, servirá con un dominio (10-25 € anuales), un hosting (10-60 € mensuales) y una buena tienda online, cuya inversión dependerá de las características de la tienda que se necesite (artículos, zonas de venta, transportes ofrecidos, etc.). Además, lógicamente, de los costes asociados a la constitución de la empresa y la producción y envío de los productos, gastos que también tendría un negocio físico, en cuyo caso se necesitaría también un local y más personal que en el caso del negocio online. Por otra parte, la inversión en una tienda online resulta ser más rentable a mediano y largo plazo, precisamente porque el gasto para iniciarla es mucho menor.

Ventajas que ofrece un negocio online Otra de las ventajas de tener una tienda online es que se va a lograr un mayor alcance y mayor visibilidad ante potenciales clientes. Por supuesto, para ello hay que hacer una inversión adicional en estrategias de marketing a medida, cuya inversión dependerá de las estrategias mismas. Acciones como el SEO, el SEM, el email marketing permitirán potenciar el tráfico web y aumentar las posibilidades de ventas, desarrollo y crecimiento. Por su parte, montar un negocio físico, además de ser más costoso en España, tiene un alcance más limitado, que solo se puede ampliar mediante una mayor inversión publicitaria. Eso sí, el éxito de una tienda en línea dependerá, en gran medida, de la calidad del diseño de su web. Por lo tanto, contratar a profesionales experimentados para el diseño de la tienda online es crucial.

