Cómo instalar un panel de ocultación en el jardín, según Neoture

Neoture, líder en el mercado de maderas tecnológicas sin mantenimiento para exterior, comparte información útil sobre cómo los propietarios de viviendas pueden instalar de forma independiente un panel de ocultación en sus jardines. En este artículo, la empresa ofrece una guía detallada y paso a paso para ayudar a los propietarios a mejorar su privacidad y embellecer sus espacios al aire libre, aprovechando la versatilidad y la durabilidad de los paneles de ocultación Se puede descubrir cómo instalar el panel de ocultación NeoPost para jardines en el vídeo detallado. El innovador sistema de panel de ocultación NeoPost redefine la privacidad exterior con su diseño exclusivo y versatilidad.

Fabricado con madera composite, NeoPost es la elección perfecta para entornos residenciales y comerciales, ofreciendo resistencia y durabilidad con un estilo inconfundible.

NeoPost se caracteriza por su sistema de postes personalizable. Esto permite adaptar la cantidad de luz y sombra en el espacio exterior, así como regular la privacidad. Con NeoPost, se tiene el control total para personalizar el entorno al aire libre según las necesidades del proyecto.

Con NeoPost, la personalización se lleva a otro nivel. Disponible en una paleta de cinco colores distintos, se puede seleccionar el tono que mejor se adapte. Ya sea que se prefiera un tono natural para un aspecto clásico, o un color más audaz para un diseño contemporáneo. Además, la gama de colores de NeoPost facilita la armonía visual con otros elementos de jardín o terraza, como tarimas del mismo tono. De este modo, se puede crear espacios únicos, unificados y estéticamente agradables, reflejando un estilo personal en cada rincón del hogar al aire libre.

1. Instalación de los soportes de fijación

La instalación de los soportes de fijación es un paso esencial en el proceso de montaje del sistema de ocultación NeoPost. Estos soportes servirán como base para los postes de madera composite NeoPost, por lo que su correcta colocación es crucial.

El primer paso consiste en evaluar las características de la zona de instalación. Se debe tener en cuenta factores como el terreno, el espacio disponible y las necesidades específicas de privacidad y luz. Esto permitirá determinar la mejor ubicación para cada soporte de fijación.

Una vez determinadas las ubicaciones, se procederá a fijar los soportes de manera segura y nivelada. Cada soporte debe estar bien anclado para garantizar la estabilidad del panel de ocultación NeoPost.

Con los soportes de fijación correctamente instalados, se estará listo para instalar los postes de madera composite NeoPost, dando así el siguiente paso hacia la creación de un espacio exterior personalizado y privado.

2. Instalación de los postes

Con los soportes de fijación correctamente instalados y anclados, el siguiente paso es la instalación de los postes de madera composite NeoPost. Estos postes son la columna vertebral del panel de ocultación, proporcionando tanto estructura como estilo.

La instalación de los postes se realiza mediante un ingenioso sistema de presión a través del carril central de cada pieza. Este diseño facilita un montaje sencillo, pero firme y seguro. Simplemente hay que insertar cada poste en su soporte correspondiente y aplicar presión hasta que encaje en su lugar.

Este proceso no solo garantiza una instalación rápida y eficiente, sino que también asegura que cada poste esté firmemente fijado en su posición, brindando la estabilidad necesaria para el panel de ocultación. Con los postes de madera composite NeoPost instalados, se está un paso más cerca de disfrutar de la privacidad y el estilo que este sistema aporta al espacio exterior.

3. Tapa decorativa superior

El toque final de la instalación de NeoPost es la colocación de la tapa decorativa superior. Este elemento, además de proporcionar un acabado estético pulido, desempeña un papel práctico fundamental en la protección.

La tapa superior está diseñada para evitar que el agua se introduzca en los postes de madera composite. Al impedir la acumulación de agua, estas tapas ayudan a proteger el panel de ocultación contra el desgaste y los daños causados por las condiciones climáticas adversas.

La colocación de la tapa decorativa superior es sencilla y rápida, simplemente se coloca en la parte superior de cada poste y se fija en su lugar. Este proceso no solo mejora la longevidad del sistema de ocultación NeoPost, sino que también le otorga un acabado estéticamente agradable, completando así el aspecto del nuevo espacio exterior privado y personalizado.

Funcionalidades de los paneles separadores

Los paneles separadores NeoPost son mucho más que simples barreras físicas. Son herramientas de diseño impactantes que ofrecen un equilibrio armonioso entre funcionalidad y estética.

Una de las características más destacadas de estos paneles es su capacidad para delimitar espacios con un diseño arquitectónico atractivo. A través de su estructura única, los paneles NeoPost crean un juego interesante de luces y sombras, aportando un carácter único a cada espacio.

Además, gracias a la flexibilidad del sistema NeoPost, se puede determinar la separación y orientación entre postes ¿Se necesita alta privacidad? Simplemente hay que ajustar la distancia entre los postes para reducir la visibilidad. ¿Se quiere integrar dos espacios manteniendo una cierta separación? Se deben orientar los postes para lograr un equilibrio perfecto entre conexión y delimitación.

De esta manera, los paneles separadores NeoPost no solo cumplen una función práctica, sino que también permiten transformar cualquier espacio exterior en un entorno único, personalizado y estéticamente agradable.

Vídeos

⭐️ INSTALAR PANEL OCULTACIÓN para separación de jardines ⭐️