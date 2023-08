Srflyer.com se centra en la producción de tazas personalizadas

En el momento de hacer un regalo, nada es tan especial y significativo como entregar al personalizado. Aunque se trate de un gran regalo o de un mínimo detalle, este tipo de regalos tienen más valor porque unen a las dos personas.

En este contexto, Srflyer.com es una imprenta especializada en diferentes métodos de impresión. Esta recomienda regalar uno de sus mejores productos: la taza personalizada y producida por sus profesionales. Con este servicio, es posible crear un detalle inolvidable para un ser querido en una fecha especial, o a los trabajadores en el ámbito empresarial.

Taza personalizada a full color en Srflyer.com Las tazas de color blanco son muy utilizadas para plasmar algún mensaje o imagen. Por esta razón, en Srflyer.com realizan la producción de tazas personalizadas blancas, en las cuales imprimen los diseños a todo color full print, en el 95 % del perímetro de la taza. Estos regalos destacan por la excelente calidad con la que son elaborados en relación con el material, acabado y diseño.

Además, para elaborar este producto emplean una taza de cerámica con tamaño de 9,6 cm de altura y con una capacidad de 350 ml, la cual cuenta con una asa lateral. En cuanto al acabado, la cerámica de color blanco permite destacar la imagen sublimada de cualquier diseño, manteniendo siempre la suavidad y brillo de la cerámica en el tiempo.

Por último, esta compañía cuenta con la imprenta digital y offset, con la que garantizan una impresión a full color, con la mejor calidad.

Asimismo, es importante destacar que para pedir tazas personalizadas, el usuario tiene la opción de subir a la web de la empresa de forma gratuita el diseño que desee imprimir; sin embargo, si no cuenta con uno, puede contratar un diseño por un precio adicional.

Las tazas personalizadas fomentan una conexión emocional En el mundo empresarial, los regalos personalizados se utilizan para reconocer el esfuerzo, trabajo y valor de quienes trabajan en una compañía. En este sentido, las tazas personalizadas pueden ser usadas por ellos como un artículo decorativo o para tomar su desayuno en el día a día.

Por otro lado, sirven para promocionar una marca y fortalecer el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la empresa. Pero estos regalos no se limitan al entorno empresarial, ya que también pueden ser utilizados para hacerle un detalle a una persona y darle el toque de exclusividad y originalidad que se desea.

En este orden de ideas, se pueden entregar como regalo de cumpleaños, de aniversario, de San Valentín, como recuerdo de una fiesta, y mucho más.

Por último, es importante señalar que Srflyer.com no solo se encarga de crear tazas personalizadas tratadas con mucho mimo en cada detalle, sino que ofrece su asesoría personalizada de manera gratuita para ayudar a sus clientes a obtener un regalo inigualable.