ADEL Sierra Norte explica cómo observar mariposas diurnas en verano

Aunque en muchas ocasiones pasan desapercibidas para unos ojos poco observadores o expertos, durante el período estival, estos invertebrados alados alcanzan su punto más álgido de actividad, pudiéndolos encontrar en multitud de lugares En el territorio nacional se pueden encontrar 257 taxones de mariposas diurnas, siendo el segundo país europeo en cuanto a diversidad de este grupo de fauna. La provincia de Guadalajara es la que cuenta con mayor número de especies de toda la comunidad con 157 especies, lo que representa más de un 65% de las especies de España. Concretamente las zonas de montaña suelen coincidir con las que presentan mayor riqueza.

Se trata de un magnífico indicador del estado de salud de los ecosistemas, ya que como tantos otros insectos, son fundamentales para la polinización y la supervivencia de muchas especies de plantas. En los últimos años se está apreciando un importante descenso de la abundancia de algunas especies de mariposas, lo que es una muestra más de lo poco sostenible que es el sistema de vida actual.

Estos son algunos aspectos de la biología de estos seres vivos para poder entender mejor su vida y misterios.

Las mariposas diurnas, cuentan con una gran variedad de colores, son uno de los grupos de insectos más conocidos y estudiados. Hay que tener en cuenta que las mariposas que se ven es el estado adulto de estos insectos, a veces bastante efímero, ya que es la fase en la que necesitan reproducirse para perpetuar las distintas especies, y una vez cumplido el objetivo reproductor, estas mariposas mueren. Las mariposas adultas viven un promedio de un mes, aunque algunas especies de menor tamaño pueden vivir tan solo una semana.

En estos insectos se pueden encontrar algunas características propias y diferenciadoras de otros órdenes. Presentan tres pares de patas, sus alas están cubiertas de escamas de variados colores que las dotan de una gran policromía. Su aparato bucal está modificado, contando con una espirotrompa que utilizan para libar el néctar de las flores, necesario como combustible para su metabolismo.

Las condiciones ambientales, hacen que haya especies de mariposas que pueden presentar más de una generación durante el mismo año (polivoltinas), aunque lo más frecuente en esta latitud y clima mediterráneo, es que hay una sola generación anual (univoltinas).

En su fase larvaria, las orugas presentan también bonitos y diversos colores y diseños, y es cuando este insecto muestra una mayor relación con las especies vegetales de la zona donde habita, ya que habitualmente dependen de una serie de especies florísticas de las que se alimentan, denominándose a estas como "plantas nutricias".

Para encontrar mariposas no es necesario ir lejos, basta con dar un paseo por un pueblo o ciudad, ya que en cualquier jardín con flores se pueden observar algunas de las especies frecuentes.

Tienen un papel muy importante, al igual que otros insectos, dentro de la cadena trófica de los ecosistemas, ya que sirven de alimento de otras especies de fauna, ocupando el escalón de la pirámide necesario para que todo esté en orden en el sistema natural.

Hay que recordar que como en la mayoría de los casos se trata de animales que componen la "fauna silvestre", patrimonio de toda la sociedad, y no se pueden capturar ni dar muerte, salvo por razones científicas o de investigación. Algunas de estas especies se encuentran incluidas en los catálogos de fauna amenazada, tanto a nivel regional como nacional, por lo que la captura o muerte de alguna de estas podría ser constitutivo de delito ambiental.

Desde ADEL Sierra Norte se promocionan las actividades de ocio y recreativas, anteponiendo siempre el respeto y las buenas prácticas en el medio natural y la flora y fauna en particular, que representa un patrimonio público y un legado para las generaciones venideras.